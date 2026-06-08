Gran Hermano: Generación Dorada vivió uno de los momentos más tensos e inquietantes de la temporada cuando una fuerte pelea entre Mariela Prieto y Tamara Paganini estuvo a punto de terminar de la peor manera.

Todo comenzó durante los ensayos para la prueba semanal, cuando Mariela pidió detenerse unos minutos porque no se sentía bien físicamente: “Estoy indispuesta, me siento mal, revoleo la cabeza y me mareo”, explicó la participante.

Sin embargo, Tamara no estuvo de acuerdo con interrumpir la actividad y le marcó la urgencia de preparar la presentación: “Marie, mirá que esto lo tenemos que presentar en dos días, eh”, le advirtió.

Foto: Captura de X (@TronkOficial)

La tensión fue creciendo hasta que Paganini lanzó una frase que terminó de encender la mecha: “Hay que buscar un reemplazo”. Inmediatamente, Prieto reaccionó indignada: “¿Qué reemplazo?”.

Lejos de apagarse, la discusión se trasladó a la cocina y alcanzó niveles altísimos de agresividad. Visiblemente molesta, Mariela explotó contra su compañera: “¡Me rompés mucho las pelot...! ¡Estoy indispuesta y me baja sangre! ¿Me escuchás bien lo que te digo? Dejame de romper las pelot..., me tenés la conch... al plato”, lanzó sin filtros.

Tamara intentó justificar su comentario explicando que en las coreografías suele haber reemplazos previstos para cualquier eventualidad. Pero la explicación no calmó a Prieto, que anunció su salida del baile y retrucó con dureza: “No me descansés, bolud..., volá”.

Tamara Paganini en Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura Telefe)

La situación empeoró cuando Paganini comenzó a burlarse de su compañera y la siguió mientras ésta se alejaba, en una actitud que fue interpretada como una provocación: “No podés ofenderte tanto”, le dijo Tamara.

El clima se volvió tan caliente que por momentos pareció que el enfrentamiento iba a dejar las palabras de lado y pasar al plano físico ya que daron cara a cara. Fue entonces cuando Yanina Zilli decidió intervenir y se metió entre ambas para frenar la escalada del conflicto. A los gritos, logró separarlas y evitar que la situación terminara en una escena de violencia dentro de la casa.

Foto: Captura (Telefe)

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LA FEROZ PELEA ENTRE LUANA Y NENU QUE SACUDIÓ GRAN HERMANO E INCENDIÓ LAS REDES

La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a quedar al borde del colapso tras un explosivo enfrentamiento entre Luana Fernández y Nenu López que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados en las redes sociales.

Todo comenzó cuando Nenu reclamó por una serie de prendas que no encontraba y apuntó directamente contra Luana, quien lo había escondido en distintas zonas de la casa: “Tenés 24 horas para devolvérmela”, lanzó, visiblemente molesta.

Sin embargo, Luana negó cualquier haberse quedado con dichas pertenencias: “No tengo nada, Nenu. Todo te lo llevé para allá. Lo primero que hiciste cuando entraste fue decirme que era una chorra. Eso habla más de vos que de mí”. A lo que Nenu no retrocedió y redobló la apuesta: “Dije que eras una chorra y que eras una atrevida”.

Luana de Gran Hermano juró vengarse de Zunino y Nenu tras el apasionado beso en su cara (Captura de Telefe)

Cuando parecía que ya no podían lastimarse más, llegó el golpe final. “Hablá más fuerte porque con esa voz de pit... no se escucha nada de lo que decís”, disparó Luana. Y Luana cerró con una frase que terminó de incendiar la pelea: “Con esta voz de pi... me quedé con tu chico”.

El feroz ida y vuelta no tardó en viralizarse en las redes, donde los seguidores del reality se dividieron entre quienes apoyaron a Luana y quienes defendieron a Nenu.