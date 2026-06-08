Tamara Paganini volvió a la casa de Gran Hermano Generación Dorada luego de ausentarse por una visita al hospital: según trascendió entre los participantes, la histórica subcampeona de la primera edición del reality debió retirarse porque le estaba sangrando el oído.

La noticia generó preocupación entre sus compañeros, aunque la propia producción confirmó su regreso a la convivencia.

No es la primera vez que “La India” Paganini atraviesa una complicación de salud dentro del certamen. Semanas atrás, la participante de 52 años ya había alertado a sus compañeros al perder una pieza dental y, posteriormente, sufrir la rotura de otra, situaciones que pusieron en duda su continuidad en el juego.

EL GRAN REGRESO DE TAMARA PAGANINI A GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

La vuelta de Tamara Paganini al reality fue, de por sí, uno de los momentos más comentados de la temporada. Ingresó el 31 de marzo en reemplazo de Mavinga —quien había renunciado tras un escándalo con Carmina Masi— con un vestido plateado, su oveja de peluche “Sasha” bajo el brazo y una frase que definió su espíritu de juego: “La casa es mía y todos los demás son okupas”. Santiago del Moro la recibió en el estudio y subrayó que su regreso representaba “una gran revancha, no solo en el juego, sino en la vida”.