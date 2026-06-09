El 8 de junio, Franco Zunino quedó cara a cara con Brian Sarmiento en el duelo de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada.

Finalmente, el público decidió que el exfutbolista abandonara la casa, apenas semanas después de haber regresado al reality gracias al Golden Ticket.

Tras escuchar el veredicto, Zunino celebró con euforia su continuidad en el juego. En medio de los festejos, cumplió una promesa que le había hecho a Juanicar y lo besó en la boca.

Gran Hermano: Zunino le comió la boca a Juanicar tras la eliminación de Brian Sarmiento (Captura de Telefe)

Además, sin importar las bajas temperaturas, Franco se arrojó a la pileta de la casa para celebrar su permanencia en el reality.

Gran Hermano: Zunino se quedó en el relity (Captura de Telefe)

Emanuel Di Gioia y Yanina Zilli también festejaron el resultado como propio y remarcaron que forman un equipo dentro de la competencia.

Brian Sarmiento quedó eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

Durante la gala, Santiago del Moro reveló que Brian Sarmiento recibió una cifra récord de votos negativos: se fue con el 89,3 % de los votos en contra.

De esta manera, el exfutbolista quedó eliminado por segunda vez de Gran Hermano Generación Dorada. Al salir de la casa, lo primero que hizo fue abrazarse con Danelik, la influencer tucumana con quien inició un romance durante su paso por el reality.