Nacho Levy rompió el silencio luego de los testimonios que se hicieron públicos en los últimos días y que derivaron en su desvinculación de La Poderosa.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el dirigente reconoció haber mantenido “dinámicas emocionalmente violentas” en sus relaciones personales, pidió perdón y aseguró que comenzará un tratamiento intensivo para abordar su salud mental.

Sus palabras llegaron después de que la psicóloga y sexóloga Cecilia Ce denunciara públicamente haber atravesado una relación marcada por la manipulación emocional, el control y la violencia psicológica.

Aunque en un primer momento evitó mencionar el nombre de su expareja, rápidamente comenzaron a surgir versiones que apuntaban a Levy, mientras otras mujeres también compartieron experiencias similares.

La escandalosa separación de la sexóloga Cecilia Ce y Nacho Levy en medio de denuncias Por: Captura Web

El pedido de perdón de Nacho Levy

En un texto publicado en Instagram, Levy reconoció su responsabilidad y aseguró que necesita trabajar sobre sus conductas.

“Necesito pedirles perdón a quienes hayan padecido a mi lado las dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia. Violencia psicológica, que desde adentro no se ve”, expresó.

Además, remarcó que no busca minimizar las acusaciones ni compartir responsabilidades.

“No pretendo salpicar a nadie ni diluir los señalamientos a mi persona en patrones generales, porque tengo clara mi responsabilidad y mi obligación: trabajar en mí, para regular mi ánimo, sanar heridas y poder sumar sin restar.”

El referente social también reveló que atraviesa un momento personal muy difícil y que decidió priorizar su recuperación.

El descargo de Nacho Levy

“Profundizaré desde hoy un tratamiento intenso para mi salud mental, que será la prioridad de mis días”, afirmó.

“Hay dinámicas emocionalmente violentas”

En otro tramo del comunicado, Levy reflexionó sobre las distintas formas que puede adoptar la violencia en los vínculos.

“A veces no hay golpes, ni delitos, ni crímenes, pero hay dinámicas que sí son emocionalmente violentas”, escribió. También hizo una autocrítica sobre su recorrido dentro del activismo social y feminista.

“Sin detener la marcha, me enfoqué en la obra y descuidé el camino, poniendo ideas por delante de las personas.”

El descargo de Nacho Levy

Y agregó que nunca sintió que existiera una contradicción entre su militancia y determinadas conductas que hoy reconoce como dañinas.

Para cerrar su mensaje, anunció que se alejará de la exposición pública: “Me pongo en manos de profesionales, al calor de mis afectos. Ahora me toca cerrar la boca, escuchar y demostrar que las cosas del adentro también se pueden transformar. Lo siento mucho.”

Qué denunció Cecilia Ce

El conflicto comenzó cuando Cecilia Ce compartió una serie de historias en Instagram en las que describió situaciones de control, manipulación y violencia psicológica sufridas durante una relación de pareja.

Sin identificar inicialmente a la persona involucrada, relató conductas como el control constante, las discusiones provocadas durante la madrugada para impedir el descanso y mecanismos de desgaste emocional.

“Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre”, escribió.

La escandalosa separación de la sexóloga Cecilia Ce y Nacho Levy en medio de denuncias Por: Captura Web

La denuncia de Cecilia Ce contra su ex (Foto: Instagram/@lic.ceciliace).

Cecilia Ce se despidió de las redes tras las denuncias contra Nacho Levy: su último mensaje. Crédito: Instagram

Su testimonio generó una fuerte repercusión en redes sociales y abrió paso a otros relatos de mujeres que aseguraron haber atravesado experiencias similares.

Gloria Carrá y Sofía Monachelli también se pronunciaron

Tras la publicación de Cecilia Ce, la actriz Gloria Carrá expresó públicamente su solidaridad con las mujeres que atravesaron situaciones de violencia, aunque prefirió no brindar detalles sobre su experiencia personal.

Por su parte, la periodista Sofía Monachelli recordó una relación que mantuvo con Levy cuando tenía 18 años y aseguró haber identificado en retrospectiva las mismas conductas descriptas por la psicóloga.

“Yo entendí después que había sido una relación violenta”, afirmó durante una emisión de Crónica TV, donde contó que, tras la separación, debió cambiar su número de teléfono debido a la cantidad de llamados y mensajes que recibía.

Gloria Carrá junto a su pareja, Nacho Levy. Foto: Instagram @gloria_carra

Foto: Instagram

La Poderosa anunció el corrimiento total de Nacho Levy

En medio de la creciente repercusión, La Poderosa informó oficialmente la desvinculación de Levy de la organización.

A través de un comunicado, explicaron que activaron su protocolo de géneros y resolvieron avanzar con su corrimiento total como referente.

La organización sostuvo que no relativiza las denuncias y que eligió abordar la situación mediante las herramientas previstas por su protocolo interno, en lugar de recurrir al escrache o la cancelación pública.

Con el comunicado de Levy, el dirigente habló por primera vez desde que estalló el caso, asumió responsabilidades sobre sus conductas y aseguró que comenzará un proceso de tratamiento y reparación personal mientras continúa la repercusión por las denuncias en su contra.

Si sufrís, sufriste o conocés a alguien que esté sufriendo violencia de género, llamá al 144 las 24 horas para pedir ayuda.