La psicóloga y sexóloga Cecilia Ce volvió a utilizar sus redes sociales para referirse a las repercusiones que generó su denuncia pública contra su expareja, Nacho Levy, a quien acusó (sin nombrarlo) de haber ejercido abuso emocional y maltrato psicológico durante la relación.

En esta oportunidad, la especialista compartió nuevas historias de Instagram en las que dejó entrever que otras mujeres comenzaron a relatar experiencias similares con el referente social y periodista. Además, sostuvo que el patrón de conducta denunciado se habría repetido en distintos ámbitos donde Levy se desempeñaba.

Cecilia Ce contra su ex haciendo referencia a las declaraciones de otra víctima (Foto: Instagram/@lic.ceciliace)

Entre las historias que publicó, difundió el mensaje que le envió una usuaria que aseguró haber sido compañera de una de las jóvenes que también habló públicamente sobre su experiencia con Nacho Levy.

"Yo era compañera de Sofi en Deportea y me acuerdo hablar algunas cosas que ella sentía raras. En ese momento no supe escuchar alertas para ayudarla o decirle que salga de ahí. Porque salir con Nacho Levy era como sueño de cualquier piba. Era todo un Che Guevara que además estaba fuerte y él sabía eso. Siempre fue muy seductor y yo pensaba y lo veía como un ídolo. 18 años teníamos“, expresó la mujer en el mensaje que Cecilia Ce decidió visibilizar.

Cecilia Ce expone los dichos de una compañera de otra víctima de su ex (Foto: Instagram/@lic.ceciliace)

La psicóloga respondió con una contundente reflexión: “Después se preguntan ‘cómo caen las mujeres ahí?’”, en alusión a los cuestionamientos que recibió desde que hizo pública su historia.

“SOMOS MUCHAS”: EL MENSAJE DE CECILIA CE TRAS LA APARICIÓN DE MÁS TESTIMONIOS

En otra de sus publicaciones, Cecilia Ce compartió un video televisivo donde se hablaba de nuevas denuncias y escribió una frase que llamó la atención por su contundencia.

“Estamos hablando de alumnas”, destacó sobre la imagen. Luego, reforzó la idea de que no se trataría de un caso aislado al escribir: “Somos muchas, en todos los ámbitos en los que se movía, mismo modus operandi”.

La denuncia de Cecilia Ce contra su ex (Foto: Instagram/@lic.ceciliace).

Sus palabras llegan después de que distintas mujeres comenzaran a relatar en redes sociales experiencias que, según sostienen, guardan similitudes con las conductas denunciadas por la sexóloga.

EL COMUNICADO DE TEA Y DEPORTEA TRAS LA DENUNCIA PÚBLICA

En medio de la creciente repercusión del caso, Tea y Deportea, institución educativa donde Nacho Levy se desempeñaba como docente, emitió un comunicado oficial en sus redes sociales.

Desde la institución informaron que, ante los hechos de público conocimiento, decidieron activar de manera inmediata el Protocolo de Acción Institucional para la Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia de Género, aplicando medidas preventivas de carácter cautelar previstas en su reglamento.

El comunicado de la universidad en la que se desempeña Nacho Levy como profesor tras las denuncias públicas en su contra (Foto: Instagram/@teaydeportea).

Asimismo, repudiaron “toda forma de violencia” y reafirmaron su compromiso con la construcción de espacios libres de maltrato, discriminación y acoso. También recordaron que cuentan con equipos de orientación y canales de escucha destinados a estudiantes y personal que necesiten acompañamiento.

QUÉ HABÍA DENUNCIADO CECILIA CE CONTRA SU EX

Días atrás, Cecilia Ce reveló en Instagram que durante su relación con una expareja atravesó una situación de abuso emocional y maltrato psicológico. Según explicó, vivió dinámicas de control, manipulación y desgaste emocional sostenidas en el tiempo.

En uno de sus posteos describió cómo operaban esas situaciones y aseguró: “En el momento en que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca. Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”.

La escandalosa separación de la sexóloga Cecilia Ce y Nacho Levy en medio de denuncias Por: Captura Web

Las publicaciones de Cecilia Ce también recibieron el respaldo de distintas figuras públicas, entre ellas la actriz Gloria Carrá, que estuvo también en pareja con Nacho Levy, y le expresó su apoyo con un mensaje en el que sostuvo que “todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas”.

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