Las acusaciones que recibió Nacho Levy de varias mujeres por violencia machista impactaron de lleno en La Garganta Poderosa, y desde la revista explicaron en un comunicado su decisión de echarlo de la organización.

La sexóloga Cecilia Ce fue la primera en repudiar a su expareja, aunque luego se sumaron la actriz Gloria Carrá y la periodista Sofía Monachelli.

En las últimas horas, también se agregaron las voces de exalumnas de Nacho Levy de Tea y Deportea.

EL COMUNICADO DE LA GARGANTA PODEROSA

La Poderosa es un movimiento de asambleas territoriales, conformadas mayormente por vecinas mujeres y disidencias sexuales, que buscamos transformar la realidad de los barrios populares.

El comunicado de La Garganta Poderosa sobre Nacho Levy.

Somos nosotras las que paramos las ollas, acompañamos a las familias, enfrentamos las violencias y sostenemos el trabajo comunitario todos los días. Nuestro feminismo no es un discurso, es una práctica cotidiana.

A raíz de todo lo que estamos atravesando, de manera colectiva y consensuada entre todes, activamos nuestro protocolo de géneros, una herramienta generada de manera asamblearia para el abordaje de todo tipo de violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales.

En esta línea, decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos.

Creemos que esta es la forma de abrazar y creer en la voz de quienes deciden hablar, así como de cuidar la construcción que venimos llevando adelante, y a las personas que integramos este movimiento: lo sucedido es incompatible con la conducción de nuestra organización.

Los tiempos de las redes sociales exigen respuestas a una velocidad que va a contramano de una construcción como la nuestra. Somos muchas compañeras las que militamos en esta organización y esto nos moviliza fuertemente.

Masticamos, dialogamos y elaboramos con los pies en el barrio nuestros posicionamientos políticos por consenso.

Vivimos en una sociedad machista, rodeadas de personas que ejercen distintos tipos de violencia, dentro y fuera de nuestros barrios. Como respuesta, construimos nuestro feminismo villero que nos enseña a revisar nuestras propias prácticas, y a creer, escuchar y acompañar a quienes se acercan atravesadas por situaciones de violencia de género.

Aprendimos en nuestro recorrido que al patriarcado no lo enfrentamos tirando hacia afuera el problema. No usamos el escrache y la cancelación porque no las creemos estrategias efectivas frente a la violencia machista, sino que nos hacemos responsables desarrollando herramientas de abordaje colectivo.

Entendemos que ninguna organización está exenta de reproducir las prácticas violentas que busca combatir. Nosotras venimos transitando un enorme proceso de revisión en pos de erradicarlas y promover una forma de hacer política cuidada, compañera, y sobre todo, feminista.

Esta organización trasciende a cada una de las personas que la conformamos, y seguiremos en este camino de aprendizaje y construcción como cada día, para crecer como colectivo y transformar la realidad en la que vivimos.

Gracias por los mensajes que nos fueron enviando, las asambleas de La Poderosa de todo el país nos sentimos abrazadas y seguimos adelante.

LAPODEROSA