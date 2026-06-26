El 25 de junio de 2026 marcó un nuevo aniversario de la muerte de Geñi, hija de María Eugenia Fernández Rousse, una de las Trillizas de Oro. La joven artista plástica falleció en 2018 a los 34 años, tras una dura batalla contra el cáncer de mama que incluyó una operación, quimioterapia y, finalmente, el diagnóstico de tres tumores cerebrales tres meses antes de su muerte.

En la fecha, la conductora eligió las redes sociales para recordarla con un mensaje íntimo y directo. Publicó una foto junto a su hija sonriendo y escribió: “Ocho años ya pasaron... Te extraño cada día más. Nos dejaste a Cesitar y a Cala, que son el fiel reflejo tuyo. Seguí cuidándonos y ayudándome a seguir”.

QUIÉN ERA GEÑI

Geñi Bustos era pintora y docente de artes plásticas, graduada del colegio Nuestra Señora del Pilar. En 2006 se casó con el arquitecto César Bustos y se radicó en General Rodríguez, donde tuvo a sus dos hijos: César (Cesarito) y Cala, y montó un taller propio en el que daba clases de pintura.

El poseo de María Eugenia Fernández Rousse junto a su hija Geñi, sonriendo. Crédito: Instagram. Por: Instagram

Dos años y medio antes de su muerte le diagnosticaron cáncer de mama, enfermedad que atravesó con una operación y un largo tratamiento de quimioterapia.

Durante sus últimos días, Geñi permaneció internada en el Hospital Alemán, acompañada por su familia. Sus hijos, que entonces tenían once y cinco años, estuvieron presentes junto a su madre y sus tías. María Eugenia se ausentó de las grabaciones de Mañanas nuestras —el ciclo que las Trillizas acababan de relanzar en KZO— para estar junto a ella en el hospital.

CÓMO RECUERDA LA FAMILIA A GEÑI CADA AÑO

Algunas semanas antes del aniversario de su muerte, la familia la había saludado por su cumpleaños número 42 con una foto de perfil y las palabras “Feliz cumple, Geñi”, acompañadas de un corazón verde y una paloma blanca.

El recuerdo de Geñi aparece de manera constante en el perfil oficial de las Trillizas de Oro. (Foto: captura Instagram/trillizasoro)

Las redes se convirtieron así en el espacio donde la memoria de la artista plástica sigue viva, a través de imágenes y palabras que sus seres queridos comparten cada fecha significativa.