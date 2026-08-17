Estefi Berardi atraviesa uno de los momentos más importantes de su vida: está embarazada de su primer hijo junto a Félix Orsatti. La panelista y especialista en marketing decidió compartir la noticia con sus seguidores a través de un emotivo video en Instagram.

La publicación muestra el momento en que Berardi se realiza el test de embarazo y descubre el resultado positivo.

Junto al video, la futura mamá escribió un mensaje para anunciar oficialmente la llegada del bebé: “Viviendo el momento más importante y feliz de nuestras vidas 🤰🐣 Gracias a Dios por hacerlo posible”.

Con esas palabras, Berardi confirmó la feliz noticia y dejó en claro la emoción que atraviesa junto a su pareja ante la llegada de su primer hijo.

Video: Instagram

El video con el que Estefi Berardi anunció su embarazo

Berardi eligió contar su embarazo de una manera muy personal. En el video que publicó en sus redes sociales se puede ver el momento en que se realiza el test y cómo descubre que el resultado es positivo.

La publicación también registra parte de la reacción ante la noticia y se convirtió en el primer anuncio público de esta nueva etapa para la pareja.

“Viviendo el momento más importante y feliz de nuestras vidas”, escribió la panelista, que acompañó el mensaje con los emojis de una embarazada y un pollito saliendo del cascarón.

Además, cerró el mensaje con una referencia religiosa: “Gracias a Dios por hacerlo posible”.

Estefi Berardi y Félix Orsatti esperan su primer hijo

El embarazo es el primero de la pareja y representa un nuevo capítulo en la vida personal de Berardi, quien suele compartir con sus seguidores distintos aspectos de su vida cotidiana y profesional.

La comunicadora mantiene una relación con Félix Orsatti y ahora ambos se preparan para convertirse en padres por primera vez.

Hasta el momento, la pareja no dio a conocer públicamente detalles sobre el sexo del bebé ni sobre la fecha probable de nacimiento.

La emoción de Estefi Berardi por la llegada del bebé

El anuncio rápidamente generó una ola de mensajes de felicitaciones de sus seguidores y de distintas figuras del espectáculo.

La publicación, además, permite ver el significado que tiene este embarazo para la pareja a través de las propias palabras de Berardi, quien definió este momento como “el más importante y feliz” de sus vidas.

Estefi Berardi, conocida por su trabajo como panelista y por su faceta como especialista en marketing, atraviesa así una nueva etapa tanto personal como profesional.

Ahora suma un nuevo proyecto a su vida: convertirse en mamá por primera vez.