El conflicto entre Mauro Icardi, la China Suárez y Benjamín Vicuña sumó un nuevo capítulo y esta vez ocurrió en una fecha especialmente sensible: el Día del Niño.

Después de que el actor hablara en PH, Podemos Hablar sobre la distancia que mantiene con sus hijos Magnolia y Amancio, el futbolista salió al cruce con un extenso y durísimo descargo en sus historias de Instagram.

Vicuña había hablado en el programa conducido por Andy Kusnetzoff sobre sus cinco hijos y sobre cómo atraviesa la distancia con los dos menores, fruto de su relación con la China Suárez. Sus declaraciones rápidamente generaron repercusión y terminaron provocando la respuesta de Icardi.

Foto: Captura (Telefe) e Instagram (@benjaminvicuna.ok y @sangrejaponesa)

El fuerte descargo de Mauro Icardi contra Benjamín Vicuña

En una historia de Instagram, Icardi cuestionó que Vicuña se presentara públicamente como una figura paterna alejada de sus hijos mientras, según sostuvo, los números de sus encuentros no coincidirían con ese relato.

“Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra…”, comenzó el futbolista.

Luego hizo referencia al tiempo que Vicuña lleva en Argentina y apuntó directamente a la cantidad de días que habría pasado con Magnolia y Amancio.

“Yo, más que preocuparme porque alguien pueda ‘robarte’ el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía por que te quieran ver”, escribió.

Foto: Instagram

Y agregó un dato concreto: “Hace casi 3 meses que estamos en Argentina. Casi 80 días”.

Según el relato de Icardi, durante ese período Vicuña habría estado con sus hijos solamente entre 15 y 20 días. “Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos”, sostuvo.

La situación familiar de Vicuña con Magnolia y Amancio se encuentra atravesada desde hace meses por la distancia geográfica y por las diferencias con la China Suárez respecto de la permanencia de los chicos en el exterior.

“Cuando los números no coinciden con el relato”

Icardi continuó con su cuestionamiento y apuntó contra la exposición pública de Vicuña.

“Después, frente a las cámaras, el discurso es otro”, aseguró. Y lanzó una frase todavía más filosa: “Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película”.

El futbolista también ironizó sobre la posibilidad de que sus declaraciones terminaran siendo utilizadas en televisión: “Dudoso, denle un poco de cámara con mi respuesta. La debe andar necesitando, ya que acá en Argentina son tan generosos los programas berretas”.

Finalmente, cerró el mensaje con otra chicana: “¿Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete?? 🤣 Van por mal camino!!”.

El mensaje fue publicado durante la noche del domingo, en el marco del Día del Niño, y rápidamente quedó instalado como un nuevo capítulo de la tensión entre Icardi, la China Suárez y Vicuña.

La polémica foto del baño que compartió Mauro Icardi

Pero el futbolista no se limitó a escribir. En otra historia de Instagram publicó una fotografía de un baño de mármol con dos sanitarios. Juariu reposteó esta imagen en sus redes y agregó: “Y esto q será? Alguien entiende? Solo puedo pensar en son bidets por q estoy viendo la serie de moria”, acompañado por emojis de carcajada.

La imagen adquiere un significado particular por el antecedente de una denuncia pública que la China Suárez había realizado contra Vicuña en 2025, cuando se refirió a supuestas adicciones de su expareja.

Foto: captura de Instagram de Juariu

Foto: captura de Instagram de Juariu

Foto: captura de Instagram de Juariu

En aquel momento, la actriz había publicado un extenso descargo contra el actor y, entre otras acusaciones, escribió que Vicuña llevaba a su hija a una comida o fiesta para sacarse una foto y que luego permanecía “encerrado en el baño con sus adicciones”.

Por eso, la publicación de Icardi fue interpretada como una chicana directa hacia Vicuña y como una referencia a aquellas acusaciones realizadas tiempo atrás por la China Suárez. No se trata de una prueba de los hechos denunciados en aquel entonces, sino de una alusión realizada por Icardi en medio del nuevo enfrentamiento público.

La pelea, así, volvió a cruzar los límites de la discusión sobre la crianza y el vínculo con los hijos para recuperar viejos episodios de la conflictiva separación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. Y esta vez, con el Día del Niño como escenario, fue Icardi quien decidió responder públicamente y subir todavía más la tensión.