El viernes, Yanina Latorre reveló que la ex Gran Hermano Romina Uhrig quedó involucrada en un nuevo escándalo luego de que Sebastián “Bambi” Bello, otro exparticipante del reality , la denunciara por presunta estafa.

El joven, oriundo de Mendoza y con una discapacidad auditiva, aseguró que la exdiputada le pidió poner un automóvil a su nombre para evitar disputas en su divorcio de Walter Festa y que, con el paso del tiempo, el vehículo comenzó a acumular deudas e infracciones que terminaron afectándolo directamente ya que no puede tramitar su licencia para conducir.

“Me pidió que sacara 5 millones de crédito, de no sé dónde, para que yo hiciera la transferencia del vehículo”, le contó el “Bambi” a Yanina. La conductora afirmó: “Y lo peor… se abusó de su discapacidad. O sea, usó la hipoacusia de él para los peajes, para conseguir un auto más barato”.

(Fotos: Instagram @romina_uhrig y captura América TV)

En Infama, Marcela Tauro retomó el tema y entrevistó al joven que contó que el vínculo entre ambos comenzó cuando llegó a Buenos Aires y Uhrig lo alojó durante aproximadamente tres meses en su casa. En ese contexto, el joven habría aceptado ayudarla con el vehículo después de que ella le manifestara que tenía problemas legales con Festa y temía perderlo.

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De esta manera, si bien el automóvil quedó registrado a nombre de Bello, estuvo siempre en poder de Uhrig, que acumuló multas y deudas que habrían superado la friolera de 5 millones de pesos y que, ante esta denuncia, hizo un fuerte descargo en sus redes sociales.

“Mi único error fue confiar en una persona que creía mi familia. Jamás estafé ni utilicé a nadie para conseguir algún beneficio. Todo lo contrario: el vehículo fue comprado al precio correspondiente y eso puede comprobarse perfectamente. No sé cuál será el objetivo de esta persona, ni tampoco me interesa. Lo único que puedo decir es que estoy profundamente lastimada”, escribió Uhrig en una story de Instagram.

(Fotos: Instagram @romina_uhrig y captura América TV)

Pero en el ciclo de Marcela Tauro también mostraron el audio que Uhrig le envió a Sebastián Bello como respuesta. “Mirá Bambi. Primero que no sabía que fue tu cumpleaños. Yo tengo millones de quilombos, estoy con millones de quilombos. Yo lo del auto ya lo hubiese hecho. Todavía no pude cobrar un mango de lo que hice: me generé una cuenta afuera y no pude sacar plata”, dice en la grabación.

“No es que yo puedo cambiar el auto a mi nombre. Tengo que tener casi 5 millones de pesos. Ahora, si vos tenés para prestármelos y después te los devuelvo, lo hago, no tengo problema. Pero hoy, yo hoy no tengo 5 millones de pesos ni nada. Y lo de tu cumpleaños, no sé, tengo millones de quilombos, porque si yo no te escribo, tampoco me escribís, entonces me parece de más tu mensaje”, de la exdiputada.

“Es la persona a la que le planteás un problema él de ella es peor que el tuyo”, planteó Karina Iavícoli al terminar el video. “En favor de Sebastián, el CV de ella no la estaría ayudando, pero la Justicia ya la viene investigando a ella en dos causas”, cerró la panelista.

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