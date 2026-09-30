Tras su desvinculación de Telefe, Coti Romero habló sobre los motivos de su salida del stream y apuntó contra el canal.

La ex participante de Gran Hermano contó una serie de situaciones que, según su relato, ocurrieron luego de que hiciera comentarios sobre Romina Uhrig.

Coti se refirió al tema durante su participación en Después de que todos, el stream de Rusimido al que se sumó recientemente. Allí relató que había realizado un comentario sobre la ex Gran Hermano y que, a partir de ese momento, recibió indicaciones para evitar hablar de ella.

Video de Resumido.

Qué contó Coti Romero sobre su salida de Telefe

Según relató Coti, todo comenzó después de que hiciera un comentario que, de acuerdo con sus propias palabras, dejó mal parada a Romina Uhrig, actual pareja del productor de Telefe Martín Borrillo.

“Yo había contado algo que la dejó mal parada a Romina, que se metió en mi relación. Ahí me sentaron: ‘No podés decir nada más malo de Romina’”, aseguró la correntina.

En ese momento, Coti explicó que también le remarcaron determinadas actitudes que tenía frente a cámara.

“Y yo les dije que mis caras no las podía controlar porque soy una persona muy expresiva”, contó.

Pero, según su relato, la situación no terminó allí.

La particular advertencia que recibió Coti Romero

La ex Gran Hermano aseguró que días después volvió a recibir un llamado de atención por una actitud que tuvo frente a cámara.

“Otro día hice una seña sobre ella y me volvieron a sentar. ‘No podés hacer señas’, me dijeron”, relató Coti durante el stream.

De esta manera, Romero vinculó su salida de Telefe con las restricciones que, según contó, comenzó a recibir respecto de sus comentarios y gestos sobre Romina Uhrig.

Mientras Coti relataba la situación, Rolando Barbano, quien también participa del stream, intervino con una contundente frase: “No banquemos la censura”.