La China Suárez volvió a mostrar parte de su intimidad junto a Mauro Icardi. Esta vez, la actriz compartió una serie de fotos desde el gimnasio donde ambos realizaron una jornada de entrenamiento.

En las imágenes, la China posó frente a cámara con un conjunto deportivo compuesto por un top celeste y unas calzas negras. Con el abdomen al descubierto, mostró su marcada cintura mientras Icardi aparecía detrás de ella, también vestido con ropa de entrenamiento.

LA CHINA SUÁREZ POSÓ DESDE EL GIMNASIO JUNTO A MAURO ICARDI

Las postales dejaron ver parte del espacio elegido por la pareja para ejercitarse. Mientras el futbolista continuaba con su rutina, la actriz aprovechó el momento para sacarse varias fotos frente al espejo.

La China Suárez mostró su marcada cintura mientras entrenaba con Mauro Icardi. Crédito: Instagram

En una de las imágenes, la China miró directamente a cámara mientras sostenía su pelo con una mano. En otra, eligió posar de perfil y dejó en evidencia los resultados de su entrenamiento.

La China Suárez mostró su marcada cintura mientras entrenaba con Mauro Icardi. Crédito: Instagram

Por su parte, Icardi apareció en segundo plano con un look completamente negro y zapatillas deportivas. De esta manera, la pareja volvió a compartir una escena de su vida cotidiana, esta vez desde el gimnasio.