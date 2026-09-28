La madrugada del sábado Mauro Icardi sacudió las redes sociales con la provocadora foto de la fachada del hotel donde tuvo su affaire con la China Suárez, en pleno matrimonio con Wanda Nara, y cinco años después explotó una inquietante versión.

“¿La China sólo estuvo con Mauro Icardi en ese viaje?“, indagó Camilo García para encender la mecha sobre lo que pasó el 26 de septiembre de 2021 entre el por entonces delantero de PSG y la actriz.

Ahí, Marcela Tauro bromeó: “Me acaba de bajar la presión”. Pero luego la panelista estrella de Intrusos blanqueó: “Los rumores dicen que no”.

Mauro Icardi confirmó su primer encuentro con la China Suárez y la infidelidad a Wanda Nara (Foto: captura de Instagram).

Entonces, Natalié Weber precisó: “Los rumores son que ella no viajó a París para encontrarse con Mauro, sino con otra persona”.

La cara de asombro de Rodrigo Lussich fue elocuente, y Daniel Ambrosino remató: “O sea que Mauro fue el descarte”.

Quién era el otro jugador que la China Suárez habría viajado para ver

Intrigado, Lussich interrogó a Weber, la esposa del también futbolista de elite Mauro Zárate: “¿Estuvo o no con la otra persona?“.

Mauro Icardi, Ángel Di María, Lionel Messi y Leandro Paredes en PSG. (Foto: @MauroIcardi)

“No sé si lo puedo decir. Claro que la otra persona es famosa. Pero la China terminó estando con Mauro”, reaccionó Natalie.

Y si bien no revelaron la identidad del tercero, Adrián Pallares explicó que Icardi se hospedaba un establecimiento de los mismos dueños del PSG donde también juaga Lionel Messi, por lo que Lussich acotó: “Lo llamaban el hotel de Messi”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

De inmediato, en Intrusos se aclaró que en ese hotel fue donde se alojó Messi apenas pasó de Barcelona al PSG. Por otra parte, en ese momento también estaban Ángel Di María y Leandro Paredes entre los cracks argentinos del gigante galo.

“El otro estaba casado”, detalló Paula Varela.

Para tomar dimensión del romance bomba, Adrián Pallares tuvo que pedirle a Camilo García que suelte el tema para evitar explicitar quién era el famoso al que la China Suárez iba a ir a ver en realidad la noche que se habría conformado con Mauro Icardi.