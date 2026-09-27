Daniela Celis no pudo contener las lágrimas después de una función de Sex, la obra dirigida por José María Muscari. La exparticipante de Gran Hermano se quebró en el camarín luego de protagonizar un inesperado error durante la presentación y decidió compartir con sus seguidores qué había detrás de su angustia.

La influencer contó que durante la función del sábado por la noche se confundió al decir el texto final de la obra. Aunque se trató de un error dentro de la presentación, Daniela explicó que la situación la afectó profundamente y que terminó llorando en el camarín. “Y por supuesto que lloré en Sex también. Ayer me confundí en el texto final y sentí mucha culpa”, reconoció.

Daniela Celis Fuente: Instagram

A través de sus redes sociales, Celis explicó que suele vivir las situaciones con mucha intensidad y que no tiene problemas en mostrar sus emociones frente a sus seguidores. “No sé si lloro por todo, pero soy una persona muy emocional, sensible, como que todo me traspasa”, expresó. También remarcó que siente una conexión especial con su comunidad y que por eso elige compartir tanto los momentos buenos como los difíciles.

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Más allá del mal momento que atravesó, Daniela destacó especialmente el respaldo que recibió de sus compañeros de elenco. “Pero tengo a los mejores compañeros, una gran contención”, aseguró al contar cómo la acompañaron después de la función.

La exparticipante de Gran Hermano también aclaró que el episodio fue algo excepcional. A pesar de que ya lleva dos meses formando parte de Sex, aseguró que era la primera vez que le ocurría algo similar durante una función. Por eso, el error en el texto final terminó afectándola especialmente y la llevó a quebrarse una vez que terminó la presentación.

Video: Instagram danielacelis01

Celis, además, decidió mostrarse tal como es frente a sus seguidores y reivindicó su manera de atravesar las emociones. “Yo les cuento lo bueno, lo malo, mis experiencias, mis proyectos, mis frustraciones. Yo soy transparente, soy esto”, explicó. Y aunque reconoció que esa personalidad puede generar opiniones encontradas, cerró con una frase contundente: “Soy esto y banco ser lo que soy”.

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