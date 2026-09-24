La denuncia contra Thiago Medina por abuso (radicada por su prima Lara Agustina Ledesma) volvió a estar en el centro de la escena y, en medio de la repercusión que generó el caso, en LAM analizaron el llamativo silencio de Daniela Celis, expareja del jven y madre de sus dos hijas Aimé y Laia.

Durante el programa de América, los panelistas se preguntaron qué piensa Daniela sobre la situación y por qué, pese a haber sido consultada en distintas oportunidades, decidió no hablar públicamente sobre la denuncia: “Ella no habla”, comentaron al aire.

En ese contexto, Fefe Bongiorno planteó que el motivo estaría directamente relacionado con las dos hijas que tiene en común con Thiago: “Yo creo que Dani no habla del tema porque tienen dos hijas y es un tema”, sostuvo.

Foto: Instagram (@danielacelis01)

“A Dani se le ha querido consultar, pero ya es categórica con la respuesta”, explicaron. Y cerraron, contundente: “Ella elige no hablar”.

Foto: Instagram (@thi4go_km)

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DANIELA CELIS SORPRENDIÓ CON UN MENSAJE PARA THIAGO MEDINA TRAS LA SEPARACIÓN

Después de una separación atravesada por momentos difíciles, idas y vueltas públicas y fuertes mensajes en las redes sociales, Daniela Celis y Thiago Medina volvieron a quedar en el centro de la escena por una señal que muchos interpretaron como un acercamiento.

La pareja, que nació dentro de la casa de Gran Hermano, había atravesado meses de tensión luego de confirmar su ruptura. Aunque durante un tiempo continuaron conviviendo por el bienestar de sus hijas, Laia y Aimé, el vínculo parecía haberse desgastado con distintos cruces que expusieron las diferencias entre ambos.

Sin embargo, un gesto de Daniela cambió el tono de la historia. La influencer compartió en sus historias de Instagram un video protagonizado por sus gemelas, quienes aparecieron disfrutando de un momento íntimo y lleno de ternura.

“Bienvenidos a Gemelandia”: el cumpleaños mágico de las hijas de Thiago Medina y Daniela Celis. Crédito: Instagram

En las imágenes, Laia y Aimé se ven acostadas en una reposera, una sobre la otra, completamente concentradas en su propio mundo y conversando entre ellas de manera cómplice.

Pero lo que llamó especialmente la atención de sus seguidores no fue solamente la escena familiar, sino el mensaje que Daniela decidió agregarle al video: “Pongan sonido por favor. Estamos haciendo las cosas bien Thiago Medina“, escribió (en julio de 2026), arrobando a su expareja.

Daniela Celis: “Pongan sonido por favor. Estamos haciendo las cosas bien Thiago Medina“.

La publicación generó rápidamente comentarios entre sus seguidores, ya que llegó después de una etapa marcada por reclamos y conflictos entre ambos.