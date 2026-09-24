Hace ya varias semanas que Laura Esquivel y Brenda Asnicar iniciaron oficialmente su gira internacional Amigas del Corazón World Tour. La gira ya reunió a miles de fanáticos de distintas edades que volvieron a cantar algunas de las canciones más recordadas de “Patito Feo”.

El espectáculo combina música, coreografías y una puesta en escena que despertó la nostalgia de quienes crecieron siguiendo las historias de Las Populares y Las Divinas. Además, canciones como A volar, Fiesta, Un rincón del corazón y Amigos del corazón forman parte del repertorio.

En la última semana, las artistas se presentaron en Colombia donde dieron un show inolvidable. Además, tuvieron un invitado muy especial: uno de sus ex compañeros de elenco de la ficción juvenil.

Laura Esquivel y Brenda Asnicar vuelven al Teatro Gran Rex (Foto de prensa)

EL CHAPE DE BRENDA ASNICAR Y JUAN GUILERA EN EL ESCENARIO

Para el show, Brenda Asnicar y Laura Esquivel recibieron en el escenario a Juan Guilera quien se sumó a la primera para cantar “Nene bailemos”, una de las icónicas canciones que grabó la actriz que interpretaba a Antonella durante la ficción.

Brenda Asnicar mostró su chape con Juan Guilera en el escenario (Video: Instagram @basnicar)

A través de Instagram, Brenda compartió un video de la presentación y mostró justamente el beso que se dio arriba del escenario con su ex compañero de elenco quien, en este caso, reemplazaba el personaje de Gastón Soffritti.

“De nene bailemos a nene chapemos hay un Juan Guilera de diferencia”, escribió la actriz junto al apasionado beso que se dio arriba del escenario, mencionando al ex novio de Thelma Fardín, quien era su compañera también en la ficción.