Zoe Bogach volvió a utilizar sus redes sociales para realizar un fuerte descargo contra Lautaro Olivera, un hombre al que acusa de deberle dinero. Según explicó la influencer, no es la primera vez que hace pública la situación y aseguró que lleva semanas reclamándole el pago.

“Al siguiente que voy a mostrar, ya lo había mostrado hace un mes. Durante un mes entero le insistí todos los días, mañana, tarde y noche, para que me pagara la plata que me debe”, escribió Bogach en una historia de Instagram.

La ex Gran Hermano sostuvo que incluso decidió darle tiempo para reunir el dinero. “Le di un plazo de un mes para que pudiera juntar el dinero y saldar la deuda”, señaló. Sin embargo, según su relato, ese período terminó sin que recibiera el pago.

ZOE BOGACH MOSTRÓ LOS MENSAJES CON LAUTARO OLIVERA

Para respaldar su reclamo, Zoe publicó capturas de las conversaciones que mantuvo con Olivera. En los chats se observa que durante varios días le escribió para recordarle que se acercaba la fecha acordada para el pago.

“Hoy debería tener mi plata”, le manifestó en uno de los mensajes. Al día siguiente volvió a contactarlo: “Estoy esperando mi pago. Te di un mes”.

Crédito: Instagram

Ante la falta de una resolución, Bogach advirtió que podría recurrir a la Justicia. “Dado que ya pasó el plazo límite y todavía no recibí mi pago, voy a tomar acciones legales si esto no se computa ya mismo”, escribió.

EL CRUCE DE ZOE BOGACH POR LA RELIGIÓN DE LAUTARO OLIVERA

En otra de las capturas, la influencer mostró el perfil de Instagram del hombre, donde se presenta como “Hijo de Dios” y hace referencia a un pasaje bíblico. A partir de eso, Bogach le reclamó que actuara de acuerdo con las creencias que exhibe públicamente.

Olivera respondió al mensaje y, según la captura difundida por Zoe, aseguró: “Hola Zoé, bendiciones. Sí, sí, como decís vos, voy a ser de Cristo y voy a pagarte lo tuyo. No voy a robarte plata y mucho menos robarte más tiempo”.

Tras esa respuesta, ella le preguntó si ya tenía sus datos bancarios. Sin embargo, al día siguiente volvió a reclamar una respuesta y aseguró que iba a “tomar medidas”.

Crédito: Instagram

EL FUERTE DESCARGO DE ZOE BOGACH

Finalmente, Zoe decidió volver a exponer públicamente la situación. “Claramente, el mes pasó, el plazo se cumplió y no me pagó”, afirmó en sus historias.

“Así que acá vamos de nuevo, porque evidentemente hay gente que necesita que le recuerden públicamente que las deudas se pagan”, lanzó.

Y cerró su publicación con una referencia directa a las expresiones religiosas que aparecen en el perfil de Olivera: “Y no creo que un hijo de Dios quiera quedarse con plata ajena”.