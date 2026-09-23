Después de un 2025 cargado de compromisos laborales, Eugenia “la China” Suárez parece estar atravesando una etapa diferente. La actriz disfruta de su tiempo libre junto a Mauro Icardi y, mientras se defiende de las críticas a su cuerpo y celebra poder descansar después de tantos años de trabajo, tampoco se le conocieron nuevos proyectos concretos.

Sin embargo, según reveló Gustavo Méndez en su programa de streaming La Posta del Espectáculo, la China sí tendría propuestas laborales sobre la mesa, aunque habría tomado una contundente decisión: esperar a conocer qué sucederá con el futuro futbolístico de su pareja antes de aceptar: “Tiene ofertas de ficciones, de series, pero hasta que no sepa cuál va a ser el destino futbolístico del señor Mauro Icardi no va a tomar ninguna decisión sobre su futuro”, aseguró el periodista.

De esta manera, la situación de Icardi se habría convertido en un factor determinante para los próximos pasos profesionales de Eugenia. La información, además, deja en evidencia que el futbolista todavía no tendría contrato ni una oferta concreta definida, pese a las distintas versiones que circularon durante las últimas semanas.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

El futuro de Icardi continúa siendo una incógnita. En las últimas semanas se mencionaron diferentes posibilidades, con rumores que lo ubicaron desde Grecia hasta España e Italia. Su representante, Elio Pino, había confirmado que las negociaciones continuaban, aunque todo indicaba que el delantero tendría intenciones de permanecer en Europa.

Ahora, Gustavo sumó un dato sobre los deseos personales del futbolista: Icardi quiere mudarse sí o sí a Italia, país donde tiene la ciudadanía. Mientras tanto, la incertidumbre sobre el destino deportivo del delantero también repercutiría directamente en la agenda de la China.

Para Icardi, en cambio, el paso del tiempo tiene otra dimensión. El futbolista lleva alrededor de tres meses sin disputar partidos oficiales y, aunque continúa entrenándose por su cuenta, la falta de competencia es un factor que puede resultar relevante para un club a la hora de incorporarlo.

Gustavo Méndez: “La China tiene ofertas de ficciones, de series, pero hasta que no sepa cuál va a ser el destino futbolístico del señor Mauro Icardi no va a tomar ninguna decisión sobre su futuro”.

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YANINA LATORRE DESTROZÓ A MAURO ICARDI TRAS SU DESCARGO Y TAMBIÉN APUNTÓ CONTRA LA CHINA SUÁREZ

Yanina Latorre volvió a referirse sin filtros a Mauro Icardi y a Eugenia “la China” Suárez y fue contundente al analizar la polémica que se generó después de que trascendiera que el futbolista circulaba con su licencia argentina inhabilitada.

Durante una transmisión en vivo por El Observador 107.9, la conductora repasó el descargo que Icardi realizó en redes sociales, donde cuestionó al Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y aseguró que contaba con una licencia italiana vigente.

Para Yanina, la reacción del futbolista fue desmedida y dejó en claro que, desde su mirada, Icardi vuelve a interpretar que todo lo que ocurre tiene que ver con él: “Como siempre, cree que todo lo hacen porque es él, porque es un chisme, es un pobre bol...”, lanzó Latorre al analizar sus declaraciones.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

La periodista hizo especial hincapié en una de las frases de Icardi, quien había acusado al Ministerio de Transporte de querer aprovecharse de su repercusión mediática: “Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, había planteado el futbolista. Al escuchar ese argumento, Yanina fue tajante: “Ellos creen que todos nos colgamos de ellos”.

Yanina Latorre: “No estamos obsesionados. Nos importa un huevo la vida de estos dos, pero son dos papeloneros”.

Y agregó, con ironía: “No estamos obsesionados. Nos importa un huevo la vida de estos dos, pero son dos papeloneros”. “Cuando no hacen ninguna bolud... no los nombramos y hablamos de otros que hacen boludec...”, cerró, sin filtro.