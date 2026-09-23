La China Suárez volvió a referirse con ironía al episodio que terminó con Mauro Icardi en el centro de una polémica por su licencia de conducir.

La actriz publicó un nuevo video en sus redes sociales y recreó la escena que había originado la controversia, aunque esta vez sumó un detalle que sorprendió a sus seguidores.

Todo comenzó después de que la artista compartiera imágenes en las que aparecía sentada sobre la ventanilla de un auto en movimiento mientras cantaba “Training Season”, de Dua Lipa. El vehículo era conducido por Icardi y el contenido rápidamente tuvo repercusión.

A raíz de esas imágenes, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires informó la inhabilitación preventiva del futbolista para conducir y señaló que debería someterse a una evaluación para determinar su aptitud antes de obtener una nueva licencia.

Crédito: Instagram

LA IRÓNICA RESPUESTA DE LA CHINA SUÁREZ

Lejos de dejar pasar la repercusión, la China decidió recrear el polémico video, pero cambió por completo el escenario.

En esta oportunidad, apareció junto a Amancio, su hijo de siete años, quien estaba al volante de un pequeño jeep eléctrico. La actriz volvió a cantar desde el vehículo y acompañó las imágenes con una provocadora pregunta: “¿Así está bien?”, junto a un emoji de risa.

El posteo fue interpretado como una referencia directa a la controversia que se había generado días antes y a la sanción anunciada contra su pareja.

MAURO ICARDI CUESTIONÓ LA INHABILITACIÓN

Por su parte, Icardi reaccionó públicamente contra la decisión del organismo bonaerense. El delantero aseguró que cuenta con una licencia italiana vigente hasta 2029 y puso en duda el alcance de la medida anunciada en la Argentina.

“Quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, expresó el futbolista al responder una publicación oficial.

Icardi sostuvo además que, cuando realizó la conversión correspondiente, tuvo que entregar su licencia argentina. “¿Qué inhabilitación se quieren inventar?”, cuestionó.

(Foto: X.com / @mauroicardi) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

El delantero también lanzó fuertes críticas contra el Ministerio y reclamó que se ocupara de otros problemas vinculados al tránsito. “Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar”, escribió.

Finalmente, resumió su enojo con una frase dirigida a la repercusión mediática que tuvo el episodio: “Todo por un ratito de chimento”.