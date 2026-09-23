Después de más de dos décadas de espera, Hilary Duff llegará por primera vez a la Argentina. La artista, actriz y protagonista del fenómeno global Lizzie McGuire, se presentará el 17 de agosto de 2027 en el Movistar Arena de Buenos Aires como parte de su esperada gira The Lucky Me Tour.

Entradas para Hilary Duff en Argentina

Los fans argentinos podrán acceder a las entradas para el show de Hilary Duff en el Movistar Arena a partir del 30 de septiembre de 2026 a las 10:00 con una preventa exclusiva para clientes Santander Visa, que contará con la posibilidad de pagar en hasta 6 cuotas sin interés.

Hilary Duff por primera vez en la Argentina.

La venta general comenzará el 2 de octubre a las 10:00, con todos los medios de pago disponibles.

En ambos casos, las entradas se podrán adquirir únicamente a través de Movistar Arena.

Hilary Duff vuelve a los escenarios con The Lucky Me Tour

The Lucky Me Tour representa el regreso de Hilary Duff a las grandes giras después de varios años alejada de los escenarios. El recorrido ya pasó por el Reino Unido y Europa, donde la cantante realizó dos presentaciones en The O2 de Londres, y continuará por Australia y Nueva Zelanda.

La gira también tiene previstas fechas para 2027 en Canadá y México, incluyendo dos shows en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

El regreso todavía tiene más capítulos por delante. Durante el último show en Londres apareció entre el confeti un mensaje que anticipaba: “2027 More Dates Loading”, una señal de que podrían anunciarse nuevos destinos.

El nuevo disco de Hilary Duff

El regreso de Hilary Duff a la música también llegó acompañado por un nuevo álbum. En febrero de 2026, la cantante lanzó luck… or something, su primer disco de estudio desde Breathe In. Breathe Out., publicado en 2015.

El álbum incluye canciones como “Mature”, “Roommates” y “Weather for Tennis” y significó una nueva etapa en la carrera musical de la artista.

El recibimiento también fue destacado: el disco debutó en el puesto número 3 del Billboard 200, convirtiéndose en su mejor posición en ese ranking en casi dos décadas.

De Lizzie McGuire a los grandes hits del pop

Hilary Duff marcó a toda una generación desde su papel de Lizzie McGuire, uno de los personajes más recordados de la cultura pop de los años 2000.

A lo largo de su carrera musical lanzó discos como Metamorphosis, Hilary Duff y Dignity, además de canciones que se convirtieron en clásicos de aquella época.

Entre sus grandes éxitos se encuentran “So Yesterday”, “Come Clean”, “Fly” y “With Love”, temas que todavía forman parte del repertorio más recordado por sus seguidores.

Ahora, esas canciones convivirán en vivo con el material de su nueva etapa musical.