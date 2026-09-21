Este 21 de septiembre, Nonpalidece cumple 30 años de carrera y comienza oficialmente una celebración que llevará a la banda por distintos escenarios de Argentina y Latinoamérica durante los próximos meses.

Para conmemorar este aniversario tan especial, Nonpalidece compartió en sus redes sociales un emotivo video que repasa sus tres décadas de historia, desde sus comienzos en Tigre hasta la actualidad.

Pero las novedades no terminan ahí. En el marco de su gira aniversario, la banda anunció que agotó las entradas para el show del 1 de octubre en C Art Media y confirmó nuevas fechas para celebrar junto a su público.

Nonpalidece sumó nuevas fechas a su gira de 30 años

La celebración continuará el 24 de octubre en Tigre, el 31 de octubre en Quilmes y el 13 de noviembre en Mendoza, con más presentaciones que se anunciarán próximamente.

De esta manera, la gira “30 años, 30 canciones y entradas a $30.000” continúa sumando escenarios y promete recorrer distintas etapas de la extensa trayectoria de Nonpalidece.

La banda también llevará su aniversario a Bogotá y Medellín, además de diferentes ciudades argentinas como Río Cuarto, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Mar del Plata.

La gira aniversario de Nonpalidece