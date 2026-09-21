Luego de agotar las entradas para su debut en Buenos Aires, Lauta confirmó una nueva fecha en Niceto Club para el 29 de noviembre.

El primer show, realizado el 3 de septiembre, contó con invitados especiales y marcó un nuevo paso en el crecimiento de Lauta, quien viene de una temporada de importantes logros: el lanzamiento de su álbum debut, una gira por España con entradas agotadas y el éxito de “Puñaladas”, una de sus canciones más reconocidas.

Lauta suma una nueva fecha en Niceto.

Entradas Lauta en Niceto Club

Las entradas estarán disponibles desde el martes 22 de septiembre a las 13 a través de Venti, con todos los medios de pago.

Lauta estrenó “Ese alguien soy yo” junto a Miguel Bueno

En paralelo con la confirmación de su nuevo show, Lauta estrenó el videoclip de “Ese alguien soy yo” junto al artista colombiano Miguel Bueno, con la participación especial de Tote.

La canción forma parte de “Yo solo quería divertirme”, el álbum debut de Lauta.

El videoclip fue grabado en Buenos Aires y muestra a Lauta y Miguel Bueno participando de un casting en el que ambos compiten por conquistar a una mujer. Sin embargo, la historia tiene un giro inesperado cuando aparece un tercero que termina revelándose como “ese alguien”.

“Yo solo quería divertirme”, el álbum debut de Lauta

Lauta presentó recientemente su primer álbum, “Yo solo quería divertirme”, un trabajo que combina sonidos de cumbia y pop con canciones bailables y pegadizas.

El disco cuenta con colaboraciones de importantes artistas de la escena nacional e internacional, entre ellos Migrantes, Reik, Manuel Turizo, Amigo de Artistas, Valentino Merlo, Miguel Bueno, Matisse y Matías Valdez.