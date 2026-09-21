Placebo regresa a la Argentina. La banda británica se presentará el próximo 3 de marzo de 2027 en el Estadio Malvinas Argentinas, en Buenos Aires, como parte de su gira internacional 30th Anniversary Tour, con la que celebra tres décadas de trayectoria en el rock alternativo.

El recital será organizado por DF Entertainment y marcará el regreso del grupo al país, tres años después de su última visita. Brian Molko y Stefan Olsdal encabezarán una presentación que recorrerá distintas etapas de la carrera de Placebo, desde sus primeros lanzamientos hasta las canciones que consolidaron su identidad musical.

Las entradas estarán disponibles exclusivamente a través de All Access. La preventa para clientes Visa Macro comenzará el miércoles 23 de septiembre a las 12:00, mientras que la venta general se habilitará el jueves 24 de septiembre, también al mediodía.

Placebo en Argentina 2027: cuándo salen las entradas

Los tickets para el show de Placebo en el Estadio Malvinas Argentinas se pondrán a la venta en dos etapas:

Preventa Visa Macro

Miércoles 23 de septiembre de 2026, a las 12:00.

Hasta 9 cuotas sin interés.

Venta general

Jueves 24 de septiembre de 2026, a las 12:00.

Disponible para todos los medios de pago. Seis cuotas con Visa Macro.

Fecha y lugar del recital

3 de marzo de 2027 — Estadio Malvinas Argentinas, Buenos Aires.

Comprar entradas en All Access

La organización informó que la venta se realizará únicamente por All Access, tanto durante la preventa como en la instancia general.

30th Anniversary Tour: la gira con la que Placebo celebra su trayectoria

El 30th Anniversary Tour comenzó en Europa y se extenderá hasta diciembre, con más de 30 presentaciones en algunas de las principales arenas del continente. La gira incluye ciudades como Madrid, Barcelona, Ámsterdam, Milán, Berlín, París, Glasgow, Manchester y Londres.

El recorrido conmemora el camino iniciado con el álbum debut de Placebo, publicado en 1996, y propone una mirada sobre las diferentes etapas de la banda a lo largo de sus tres décadas de historia.

En marzo de 2027, la celebración llegará a Buenos Aires, donde el grupo repasará parte de su repertorio y las canciones que marcaron su evolución musical.

Placebo RE:CREATED: el regreso al álbum debut

El aniversario de la banda también está relacionado con el lanzamiento de Placebo RE:CREATED, una nueva interpretación de su disco debut construida a partir de las grabaciones originales y de la experiencia adquirida durante años de presentaciones en vivo.

El material fue publicado en junio de 2026 y fue concebido como una especie de director’s cut: una revisión del álbum que dio inicio a la carrera de Placebo, con el sonido y la perspectiva que sus integrantes desarrollaron durante las últimas tres décadas.

De esta manera, la banda vuelve a sus orígenes sin limitarse a una mirada nostálgica, sino recuperando aquellas canciones desde su presente artístico.

Las canciones más conocidas de Placebo

Placebo apareció en la escena musical en 1996, durante el auge del Britpop. Brian Molko y Stefan Olsdal construyeron una propuesta que se diferenció de otras bandas británicas de la época por su identidad sonora y estética.

Entre las canciones más reconocidas de su trayectoria se encuentran “Nancy Boy”, “Pure Morning”, “Every You Every Me”, “Special K” y “The Bitter End”.

A lo largo de los años, el grupo amplió su discografía y mantuvo una identidad vinculada al rock alternativo, con canciones que continúan formando parte de su repertorio en vivo.

El próximo 3 de marzo de 2027, Placebo volverá a presentarse en la Argentina para celebrar sus 30 años de historia y reencontrarse con el público en el Estadio Malvinas Argentinas.