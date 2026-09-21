Presley Gerber, el hijo de la reconocida supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió el domingo 20 de septiembre a los 27 años, mientras se encontraba en un centro de rehabilitación, según los registros de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles citados por People.

La noticia generó conmoción por la corta edad del modelo y por las declaraciones que había realizado durante los últimos meses sobre sus problemas de salud mental y su lucha contra las adicciones.

Presley había comenzado a compartir públicamente parte de su experiencia a través de entrevistas y videos en redes sociales, con la intención de acompañar a otras personas que atravesaran situaciones similares.

Hasta el momento, la causa oficial de su muerte no fue informada. Según TMZ, la autopsia todavía no había sido completada. La familia pidió privacidad durante el momento que describió como “difícil y doloroso”.

ARCHIVO - Presley Walker Gerber asiste a un evento el 3 de junio de 2019 en Nueva York. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, archivo) Por: AP Photo/Evan Agostini

La última aparición pública de Presley Gerber junto a Cindy Crawford y su padre

Tres meses antes de su muerte, Presley Gerber había participado de un evento en Malibú junto a sus padres, Cindy Crawford y Rande Gerber. La actividad fue organizada por We Are Enough, una iniciativa que recauda fondos para organizaciones relacionadas con la salud mental.

El encuentro tuvo lugar el 11 de junio y no estuvo vinculado con la industria de la moda, ámbito en el que Presley había comenzado a trabajar durante su adolescencia. Durante el evento, el modelo habló frente al público sobre sus propias dificultades, la vulnerabilidad y el proceso que había atravesado para intentar recuperarse.

Aquella participación se convirtió en su última aparición pública conocida antes de su fallecimiento.

Durante un panel, Gerber ubicó uno de sus momentos de quiebre alrededor de los 23 años y explicó que, después de años en los que había tomado diferentes medicaciones, comenzó a intentar distinguir sus pensamientos de aquello que consideraba su verdadera identidad.

“El momento en que me sentí más libre fue cuando finalmente fui honesto conmigo mismo”, expresó durante la actividad.

También compartió algunas de las herramientas que utilizaba para atravesar los días difíciles, entre ellas salir al aire libre, moverse y tomar sol.

Murió Presley Gerber, el hijo de 27 años de la modelo Cindy Crawford

Los videos en los que Presley hablaba sobre sus adicciones

En los meses anteriores a su muerte, Presley había comenzado a hablar de manera más abierta sobre sus problemas de salud mental y sus adicciones. Entre los contenidos que compartió en redes sociales se encontraba una serie de videos titulada “Mental Health Mondays”, en la que relataba parte de su experiencia con el objetivo de ayudar a quienes atravesaban situaciones parecidas.

Uno de sus testimonios más fuertes fue publicado en marzo, cuando compartió un video grabado antes de someterse a un tratamiento con ibogaína, una sustancia psicodélica derivada de una planta africana que es investigada por su potencial en el tratamiento de las adicciones. Su uso terapéutico no está aprobado en Estados Unidos.

“Un momento de calma antes de que todo cambiara”, escribió junto a las imágenes.

En esa publicación, Gerber contó que sentía miedo frente al tratamiento y que le resultaba difícil abandonar el control. “Sabía por qué estaba allí. Me enfrenté a aquello de lo que había estado huyendo y, en algún punto de todo eso, empecé a encontrar el camino de regreso a mí mismo”, expresó.

También aseguró que rezaba para que aquella fuera “la última vez” que tuviera que regresar a un proceso de recuperación.

Cindy Crawford, su madre, celebró públicamente el paso que había dado su hijo: “¡Sos un guerrero! Atravesaste el fuego para encontrarte a vos mismo. ¡Estoy tan orgullosa!”, escribió. Kaia Gerber, su hermana, también le dedicó un mensaje: “Ese es mi hermano; estoy muy orgullosa”.

Las declaraciones de Presley sobre su salud mental

La exposición pública de los problemas que atravesaba no comenzó en 2026. En diciembre de 2025, según People, Presley había publicado un video que luego eliminó, en el que hablaba sobre los ataques de pánico que había sufrido y mencionaba diferentes medicamentos que había tomado, entre ellos buprenorfina, Xanax y Valium.

El modelo explicó que había decidido contar su experiencia porque creía que otras personas podían estar pasando por situaciones similares.

ARCHIVO - La modelo Kaia Gerber, izquierda, y su hermano Presley Gerber posan en París el 29 de septiembre de 2017. (Foto AP /Kamil Zihnioglu, archivo) Por: AP Photo/Kamil Zihnioglu

En 2023, durante una entrevista en el podcast Studio 22, también había hablado sobre su depresión.

“Es una parte enorme de mi vida. Es un trabajo las 24 horas, los siete días de la semana”, había expresado.

En aquella conversación, Presley señaló que esperaba que sus propias experiencias pudieran servirles a otras personas para evitar atravesar los mismos errores.

“Espero haber cometido los errores por algunas otras personas, para que ellas no tengan que cometer los mismos que yo”, afirmó.

Los antecedentes que habían generado preocupación

Años antes de comenzar a hablar abiertamente sobre su salud mental y sus adicciones, Presley Gerber había protagonizado algunos episodios que recibieron atención pública.

El 1° de enero de 2019, cuando tenía 19 años, fue detenido en Beverly Hills por conducir bajo los efectos del alcohol. Meses más tarde, recibió tres años de libertad condicional, debió completar un programa para conductores y cumplir dos días de servicio comunitario.

En febrero de 2020, volvió a generar repercusión por un tatuaje que se hizo debajo del ojo derecho con la palabra “misunderstood”, que significa “incomprendido”. Ante las críticas, explicó que había elegido esa palabra porque así se había sentido durante gran parte de su vida. Tiempo después, se quitó el tatuaje.

Presley también había seguido los pasos de su madre y de su hermana en el mundo de la moda. Comenzó a modelar durante la adolescencia y trabajó para marcas como Moschino y Dolce & Gabbana. Además, participó junto a Kaia en una campaña de Calvin Klein.

Qué había contado Kaia Gerber sobre la situación de su hermano

Pocas semanas antes de la muerte de Presley, Kaia Gerber habló sobre la lucha contra las adicciones de su hermano y el impacto que había tenido en toda la familia.

En una entrevista publicada por Vogue para su edición de septiembre de 2026, la modelo describió cómo la situación había modificado la dinámica familiar. Según el artículo, la lucha de Presley contra la adicción se había extendido durante aproximadamente una década.

ARCHIVO - El empresario Rande Gerber y los modelos Cindy Crawford, Kaia Gerber y Presley Walker Gerber posan en el centro de Londres el lunes 10 de diciembre de 2018. (Foto Joel C Ryan/Invision/AP, archivo) Por: AP Photo/Joel C Ryan

“Cuando algo así sucede en una familia, de alguna manera pone a todos al mismo nivel”, expresó Kaia.

La modelo contó que, dentro de esa dinámica, había llegado a identificarse como “la fácil” entre los dos hermanos y que en ocasiones evitaba pedir ayuda porque sentía que sus padres ya tenían suficiente con la situación que atravesaban.

Sin embargo, también destacó la decisión de Presley de dejar de ocultar sus dificultades y hablar sobre ellas públicamente.

“Mis padres fueron muy, muy privados durante la mayor parte de nuestras vidas y no compartían nada. Y ahora tenemos a este maestro absoluto, mi hermano, que dice: ‘Voy a mostrarme muy humano frente a todos’”, señaló.

Las palabras de Cindy Crawford diez días antes de la muerte de su hijo

El 10 de septiembre, apenas diez días antes de la muerte de Presley, Cindy Crawford había brindado una entrevista a la revista PORTER en la que habló sobre la etapa que atravesaba junto a su marido, Rande Gerber, como padres de dos hijos adultos.

La supermodelo se refirió al denominado “nido vacío” y a la necesidad de darles espacio a sus hijos a medida que crecían.

“Cuando se convierten en adultos, de repente pensás: ‘Bueno, tengo que dar un paso atrás. Quizás no sea la manera en que yo lo haría, pero...’”, había reflexionado.

Crawford también explicó que esa nueva etapa la había llevado a replantearse junto a su marido cómo sería su vida de pareja sin sus hijos en casa. La definió como “una oportunidad para redefinir” su relación.

En la misma entrevista, la modelo habló sobre su deseo de convertirse algún día en abuela, aunque aclaró que no creía que ninguno de sus hijos estuviera cerca de tener hijos.

Las declaraciones fueron realizadas antes del fallecimiento de Presley. La causa de su muerte todavía no fue determinada oficialmente y se aguardaban los resultados de la autopsia.