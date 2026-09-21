Moria Casán volvió a demostrar que no tiene ningún filtro a la hora de hacer preguntas y protagonizó un divertido momento con Martín Bossi en La Mañana con Moria. En medio de una charla distendida, la conductora fue directo al punto y sorprendió al humorista con una pregunta inesperada.

“Escuchame, ¿alguna vez te gusté como mina? ¿Me darías a mí?”, lanzó Moria, sin rodeos. La respuesta de Bossi no tardó en llegar: “Pero de acá... hasta que Daniel Gómez Rinaldi se haga heterosexual. Perdón a Dani, le mandamos un beso”.

En medio de las bromas, el invitado aprovechó para contar una divertida anécdota familiar relacionada con Moria Casán y su papá, Jorge Bossi: “Te voy a contar algo. Mi papá, que Dios lo tenga en la gloria era un tipo con una pinta arrolladora, mi mamá una enferma de celos”.

Foto: Captura (eltrece)

“Mi papá te veía en la tele. No miraba a la tele, te miraba a vos. Y mi mamá le decía: ‘¿Qué estás haciendo, Jorge?’“, agregó, despertando las risas de todo el panel.

Así, entre confesiones familiares, recuerdos y mucho humor, Moria y Martín Bossi protagonizaron un ida y vuelta cargado de picardía que dejó una de las preguntas más inesperadas del programa.

Moria Casán: “Escuchame, ¿alguna vez te gusté como mina? ¿Me darías a mí?”.

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MORIA CASÁN ARRANCÓ LA PRIMAVERA CON UN IMPRESIONANTE DESPLIEGUE: “¡DESTAPE HORMONAL!”

Moria Casán recibió la primavera de una manera muy particular. Este lunes, la conductora protagonizó un esperctacular y explosivo ingreso al estudio de La Mañana con Moria, donde celebró la llegada de la nueva estación a puro baile, música y euforia.

Al ritmo de una canción “Esa Malvada”, el famoso tema del grupo Volcán, que se hizo presente en el estudio para deleitar al equipo con un increíble show, Moria arrancó la semana con todo: “Damas y caballeros, ladies and gentlemen. Bienvenidos y bienvenidas a la primavera”, expresó despues de arribar a bordo de un trencito con sus compañeros.

“¡Destape hormonal!“, agregó, con su característico humor, antes de dar comienzo a su agenda de noticias habitual pautada para esa mañana.

Foto: Captura (eltrece)

Así, Moria Casán arrancó la primavera con todo: música, baile, humor y una entrada al estudio que dejó en claro que, para la diva, cualquier cambio de estación es una excusa perfecta para celebrar.

Foto: Captura (eltrece)

Foto: Captura (eltrece)