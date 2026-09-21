Julieta Prandi y Emanuel Ortega celebraron su casamiento rodeados de familiares y amigos, y las imágenes de la boda continúan generando repercusiones en las redes sociales. En las últimas horas, un detalle del álbum de fotos llamó especialmente la atención y volvió a instalar el debate sobre el vínculo de la modelo y conductora con la familia Ortega.

Entre las postales del festejo aparecen distintos integrantes del entorno familiar de Emanuel, incluida Julieta Ortega junto a su hijo Benito, fruto de su relación con el músico Iván Noble. La presencia de la actriz y su hijo en el registro de la celebración se convirtió en uno de los detalles destacados por quienes siguieron las imágenes del casamiento.

El álbum muestra diferentes momentos de la boda y el encuentro entre los seres queridos de la pareja. Sin embargo, las fotografías también fueron observadas en el contexto de las versiones que circularon previamente sobre una supuesta distancia entre Prandi y algunos integrantes de la familia Ortega, especialmente los hermanos de Emanuel.

Julieta Prandi con Rocco, su hijo menor. (Foto: @jprandi)

Julieta Prandi con sus papás y su hermana. (Foto: @jprandi)

Emanuel Ortega y Julieta Prandi. (Foto: @jprandi)

Julieta Prandi y Emanuel Ortega con amigps. (Foto: @jprandi)

Emanuel Ortega y Julieta Prandi con amigos. (Foto: @jprandi)

Evangelina Salazar, Julieta Ortega y Benito Noble.. (Foto: @jprandi)

Las versiones sobre la relación de Julieta Prandi con la familia Ortega

En los últimos tiempos, trascendieron especulaciones sobre el vínculo entre Julieta Prandi y la familia de su esposo, tras los supuestos faltazos al civil de los hermanos del cantante.

En ese contexto, cada aparición pública y cada imagen compartida por los integrantes de la familia genera atención entre los seguidores de la pareja.

La fotografía de Julieta Ortega junto a Benito, incluida en el álbum del casamiento, fue uno de los registros que despertó comentarios. No obstante, la presencia de familiares en una celebración no permite por sí sola establecer cómo es el vínculo privado entre ellos ni confirmar las versiones que circularon anteriormente.

Por el momento, Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúan compartiendo imágenes de una celebración que reunió a sus seres queridos, mientras las redes sociales vuelven a poner el foco en los vínculos familiares que rodean a la pareja.