El pasado martes 15 de septiembre, Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en una ceremonia íntima en el Registro Civil de San Isidro. Si bien estuvieron presentes los padres del artista así como también Julieta Ortega, la ausencia del resto de sus hermanos no pasó inadvertida.

A casi siete años de iniciar su relación, Julieta y Emanuel dieron el ‘sí, quiero’ y, a pesar de su enorme felicidad, algunos rumores opacaron este día tan especial. Según dicen, algunos hermanos de Emanuel no terminan de querer a la modelo.

De acuerdo a lo que detalló Majo Martino en SQP (América TV), esto estaría relacionado con el comienzo del romance, el cual inició al poco tiempo de la separación de Emanuel y Ana Paula Dutil, la madre de sus hijos.

Ana Paula Dutil / Fuente: Instagram

LA PROVOCACIÓN DE JULIETA PRANDI A ANA PAULA DUTIL

En SQP, tanto Yanina Latorre como los panelistas pusieron en tela de juicio la decisión de los hermanos de Emanuel Ortega de no asistir a la boda por cuestiones de agenda. “Si se casa un hermano yo falto a la radio, faltó acá al programa, ¡pero voy sí o sí!”, lanzó la conductora al referirse a la llamativa decisión.

En ese contexto, Majo Martino aportó información que habría recibido de un amigo del músico y planteó que el distanciamiento no estaría relacionado directamente con Emanuel, sino con Julieta Prandi.

“Lo que me contó es que no es que no la quieran a Julieta, sino que no conectaron de una, como conectaron con Ana Paula Dutil, y a veces la recibís como la mujer de tu amigo”, explicó.

La provocación de Julieta Prandi a Ana Paula Dutil que habría desatado el enojo de los hermanos Ortega (Video: SQP)

Más adelante, mencionó una situación ocurrida en los inicios del romance. Según contó, en aquel momento Dutil atravesaba una situación personal muy delicada. “Al principio de la relación, cuentan que Ana Paula estaba muy mal anímicamente y con problemas en su salud mental”, señaló la panelista.

Lo habría generado incomodidad entre los integrantes de la familia fueron las publicaciones que Prandi realizaba en redes sociales junto a su flamante pareja. Mientras Ana Paula atravesaba aquel difícil momento, la modelo compartía numerosas imágenes y videos junto a Emanuel.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega (Foto: Instagram @jprandi)

De acuerdo con su relato, los familiares del músico no encontraban la manera de intervenir sin generar un conflicto mayor. “Pasa que nadie se atrevía a decirle a Prandi que no publique tanto. La familia le decía a Emanuel: ‘Decile a Julieta que no publique tanto, no hace falta demostrar en este momento’”, contó.

“Incluso Emanuel tampoco se animaba a decirle porque era meter a una ex en el medio y no daba”, explicó Martino que sumó: “Pero la familia decía: ‘Por favor, que no publique tanto’ porque le está generando un dolor a otra persona que ellos querían mucho”. Esto habría causado el malestar entre los hermanos Ortega.