En las últimas horas, se divulgaron datos sensibles sobre las negociaciones entre Tini Stoessel, su padre, su madre y hasta su hermano sobre la división del patrimonio obtenido a raíz de la carrera de la cantante, y ahora los abogados de la familia emitieron un comunicado con su versión de los hechos.

En LAM, Pilar Smith contó este miércoles que le llegó una versión del círculo íntimo de Tini Stoessel que afirmaba que la auditoria que la cantante encargó sobre la empresa de su padre había arrojado activos por un valor de 89 millones de dólares.

Tini y Fran Stoessel y Mariana Muzlera (Foto: Instagram @mluciamuz)

La periodista también afirmó que esa fuente le había asegurado que la negociación estaba ya en su etapa final, y que la cantante habría logrado quedarse con el 70 por ciento del total, entregando a su padre e 15 por ciento, a su madre el 10 y a su hermano el 5 por ciento del total.

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En SQP, Yanina Latorre recibió un mensaje de los abogados de la familia Stoessel que ella leyó en vivo. “Es un disparate. Desmentilo, por favor, terminantemente. Los importes de los que se están hablando, son muy alejados de la realidad”, dice la primera parte del comunicado.

Asimismo, el texto enviado a Latorre afirma que “con la única persona que se está negociando es con Alejandro, y no se ha hablado nunca de un reparto entre los integrantes de la familia”.

“’Lo único que se acerca es que, en caso de que se llegue, se podría hablar de un 30 por ciento. Ella ofreció un 25 por ciento, Stoessel quería el 50 y están en el medio’”, leyó Yanina antes de opinar: “Me parece un espanto”, en referencia al reclamo del empresario.

“’Esa información es 100 por ciento cierta. El porcentaje se acerca a la realidad, pero tampoco todavía es tal’”, leyó Yanina, y agregó: “’Hicieron circular el texto, de un posible acuerdo, y no hay ni siquiera un borrador de un texto para el posible acuerdo, todavía no existe, no hay posible acuerdo, ni borrador, ni nada, todavía está lejos’”. Con esta información, Yanina Latorre dio la versión oficial de la familia de Tini Stoessel sobre el posible acuerdo económico entre las partes.

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