Daniela Celis decidió ponerle un freno a la polémica con Nick Sicaro, luego de que su expareja revelara detalles íntimos del vínculo que mantuvieron. La influencer volvió a referirse al tema y dejó en claro que no quiere que ninguno de los dos continúe hablando públicamente de su relación.

La polémica comenzó después de una entrevista de Sicaro con Darian “Rulo” Schijman para Infobae, donde el amigo de Ian Lucas habló sobre su relación con Celis y aseguró que nunca le practicó sexo oral.

La declaración generó la inmediata reacción de Daniela: “Esto me parece un montón. Yo nunca me quejé de nada y jamás contaría algo de la intimidad de nadie, hay que tener respeto y ser un poco más humano”, había escrito.

Foto: Instagram (@danielacelis01)

Pero días después, Celis volvió a hablar del tema en un audio enviado a La Linterna, de Bondi Live, donde aclaró que su intención era cerrar definitivamente la polémica: “Sinceramente no quiero hablar más del tema. No quiero hablarlo yo y no quiero que él hable más de mí. Si él quiere dar una nota, que hable de él, de su nueva vida, que me olvide, que se borre, que no hable más de mí”, sostuvo.

La influencer también aclaró que su primer comentario en redes había sido interpretado de una manera que no reflejaba lo que quiso decir: “Siento que se fue un poco de contexto lo que yo puse en el comentario”, explicó. Y remarcó que no le molestaba que Sicaro la calificara como “chonga”, sino que se refiriera públicamente a cuestiones sexuales de la relación.

“No me importa si me dice chonga o no chonga. Lo que a mí me molestó es que hable que si baja al menos uno, que si hay confianza o no hay confianza. La verdad que eso es algo de la intimidad de nosotros dos”, señaló.

Foto: Instagram (@nicksicaro)

Y fue todavía más contundente al marcar cuál considera que es el límite que no debería cruzarse cuando se habla públicamente de una expareja: “No quiero que el mundo se entere quién me hace sexo oral y quién no me hace sexo oral. O sea, ¿qué tiene que saber la gente de eso? Me parece que hay un límite”, expresó Daniela.

En esa línea, agregó: “Sí podemos jugar, sí podemos reírnos, todo, pero hablar de la intimidad de otra persona, el momento más vulnerable que es la cama, me parece un montonazo”.

“No quiero que el mundo se entere quién me hace sexo oral y quién no me hace sexo oral. O sea, ¿qué tiene que saber la gente de eso? Me parece que hay un límite”.

“Yo jamás voy a contar si me pedía algo, si no me pedía algo, qué es lo que quería él. Nunca lo haría de mi parte. Entiendo también que respondió una pregunta, pero en esos momentos uno elige qué contestar y qué no”, afirmó.

Finalmente, Daniela decidió cerrar su participación en la controversia con una frase contundente y un pedido directo a su expareja: “Esto va a ser el último audio que mande. Yo no voy a hablar más de él y que él no hable más de mí. Besitos. Saludos a todos”.

“Esto va a ser el último audio que mande. Yo no voy a hablar más de él y que él no hable más de mí. Besitos. Saludos a todos”.

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DANIELA CELIS DESTROZÓ A SU EX NICK SICARO TRAS DESCUBRIR QUE SE PUSO DE NOVIO CON LOLO POGGIO, A DOS MESES DE SU SEPARACIÓN

Daniela Celis no se guardó nada al enterarse de que su expareja, Nick Sicaro, volvió a apostar al amor apenas dos meses después de su separación. El exparticipante Gran Hermano blanqueó su romance con Lolo Poggio, hermana de Julieta Poggio, y la noticia generó sorpresa.

Lejos de mostrarse indiferente, Daniela reaccionó con una contundente crítica hacia quien fuera su pareja. Consultada sobre el nuevo vínculo, la influencer fue tajante al explicar los motivos por los que, según su mirada, la relación entre ellos no prosperó: “No funcionó porque él tendría que haber dado un poco más, no estaba tan interesado…”, lanzó Celis, dejando entrever que la falta de interés de Sicaro habría sido determinante para el final de la relación.

En una entrevista con el influencer Sebi Manzoni, Daniela fue todavía más contundente cuando le preguntaron si existía alguna posibilidad de que retomara la relación con su ex: “No, ni media chance, nada, cero”, expresó.

Foto: Captura de video de Instagram (@sebimanzoni)

Y no quedó ahí. Daniela reveló que tomó una drástica decisión después de la separación: “Lo tengo bloqueado de todos lados”, reconoció. Y agregó: “Escuché que se estuvo quejando de que lo dejé de seguir… bueno, lo bloqueo para que no hable más, ¿qué se queja?”.

Daniela Celis: “No funcionó porque él tendría que haber dado un poco más, no estaba tan interesado…”.

Antes de cerrar el tema, Daniela dejó una declaración que rápidamente abrió la puerta a nuevas especulaciones sobre qué ocurrió realmente entre ellos: “Ya van a saber por qué igual, porque todo sale a la luz, tarde o temprano. Yo no cuento nada, la vida se encarga de todo siempre”, concluyó.

¡Tremendo!