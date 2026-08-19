En su ciclo radial, Yanina Latorre sorprendió a sus oyentes al revelar la razón íntima detrás de la separación entre Daniela Celis y Nick Sícaro. La panelista no se guardó nada y compartió al aire una conversación cargada de detalles personales sobre la pareja.

Durante el programa, la conductora lanzó: “¿Sabés por qué Dani lo dejó a Nick?, Es real eh", advirtió y luego de que sus compañeros le preguntaran el motivo, Yanina dejó en claro que se trataba de información, no de trascendidos: “A él no le gusta chupar la co...”, lanzó sin filtros.

Daniela Celis y Nick Sícaro (Foto: Instagram/@danielacelis01)

Luego, agregó y mencionó a Fede Bal y su histórico tweet en el que hizo referencia a su habilidad sexual: “Pero tiene una pij... que va desde este escritorio acá hasta allá, te abraza, te da vuelta todo el cuerpo, pero no le gusta chupar la co... flaco, con una pi... grande no hacemos nada, bajá al patio y dale, aprendé de Fede Bal que es un gran chupador de co...”.

TRAS EL FIN DE SU ROMANCE CON DANIELA CELIS, NICK SÍCARO SE PUSO DE NOVIO CON LOLO POGGIO

Nick Sicaro y Lolo Poggio confirmaron que están en pareja durante una emisión del programa de streaming Todo lo Contrario. La flamante pareja sorprendió al responder de manera contundente a la pregunta que todos querían escuchar: “¿Están enamorados?”. “Sí”, contestaron ambos, provocando el festejo inmediato de los integrantes del ciclo.

Foto: Captura de video de X (@eeemiliano)

Lolo, además, contó algunos detalles sobre los comienzos del vínculo y reveló que Nick ya le había gustado cuando se conocieron durante Gran Hermano. La confirmación llega poco después de que Nick Sicaro se separara de Daniela Celis, con quien había blanqueado su romance meses atrás. Según dejaron entrever, la historia entre Lolo y Nick habría comenzado a tomar fuerza una vez que ambos estuvieron fuera del reality.

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