La serie biográfica de Moria Casán tuvo a grandes ausentes, como Jorge Rial, y el periodista desactivó la polémica con una íntima confesión sobre su historia junto a La One.

“Moria siempre estuvo arriba de Susana. Incluso cuando Susana tenía el éxito más grande. Es disruptiva”, halagó la estelaridad por encima de la diva de los teléfonos.

“Moria tiene una capacidad de putearte y después de abrazarte y te hace enojar y después la amás. No hay muchas que puedan hacer eso”, continuó.

Moria Casán en el estreno de su serie (Foto: Movilpress).

En cuanto a las peleas mediáticas que protagonizaron, a raíz del reemplazo que Moria hizo durante cuatro meses de Jorge en Intrusos, Rial enfatizó: “Los dos sabemos que parte del show. Ella no está enojada conmigo, ni yo con ella. Si vine ahora nos abrazamos. Además, me invitaron a la avant premier”.

Jorge Rial con Intrusos.

“Cero me importa (no aparecer). Tal vez alguno pensó, che, derecho de imagen. Encantado de la vida (que me personifiquen). Me hubiese chup... un huevo”, remató.

El día que Jorge Rial juntó a Moria Casán con Luis Badalá y Mario Castiglione

Por otra parte, Jorge reconoció el gesto que tuvo Moria con él en 1999, cuando le abrió las puertas de América, cuando condujo el programa en el que Mario Castiglione y Luis Badala se enfrentaron a Casán: “Sentí primero que me devolví a la televisión. Fue un honor que Moria haya pensado en mí para ese momento tan trascendental de su vida”.

“Todos sabíamos que lamentablemente Castiglione estaba muy mal de salud. Ese programa Moria lo hizo en homenaje a Castiglione, de verdad. Fue enorme ese programa”, cerró Jorge Rial.