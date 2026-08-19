Sofía “Jujuy” Jiménez rompió el silencio y se refirió al escándalo que involucra a Nico Occhiato y Cande Ruggeri, luego de que Flor Vigna hiciera explosivas declaraciones en un reality mexicano. En diálogo con el programa Puro Show, la influencer recordó cómo eran los viajes con famosos a Disney y defendió a su amiga cuestionando la necesidad de reflotar viejos conflictos.

“¿A quién le crees? Porque Occhiato le dijo en su momento a Flor que Cande había ido y se había metido en su cama, Cande obviamente salió a desmentir y dijo que fue se la contaron al revés”, indagó el cronista y ella contestó: “Es un tema re personal de ellos, Cande es amiga mía, no la veo para nada haciendo eso”.

Sofía Jujuy Jiménez habló de la polémica de Cande Ruggeri, Nico Occhiato y Flor Vigna (Foto: captura de eltrece).

La modelo también cuestionó la actitud de Flor Vigna al ventilar el conflicto en televisión: “No sé ni si quiera por qué está saliendo este tema ahora, pasó hace años, ¿por qué lo trae ahora, qué necesidad?. Quizás el hecho de estar en un reality necesita... pero me parece fuerte".

Sofía Jujuy Jiménez habló de la polémica de Flor Vigna con Nico Occhiato y Cande Ruggeri (Foto: captura de eltrece).

CONTUNDENTE RESPALDO DE SOFÍA JUJUY A CANDE RUGGERI

Sofía Jujuy Jiménez fue contundente en su respaldo a Cande Ruggeri luego de que Flor Vigna la acusara de querer “meterse” en la cama de Nicolás Occhiato cuando compartieron un viaje por trabajo a Disney, años atrás.

“No está bueno ensuciar a alguien así, dar nombre, apellido, hablarle a la cámara, lo hizo para que se hable acá en Argentina, mirá qué hago yo hablando de esto acá, nada que ver. A los 19 años no tenes las cosas muy claros, son historias muy personales, no voy a entrar en detalles, le quedó resentimiento de esa época”, sentenció la modelo durísima.

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