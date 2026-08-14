La convivencia en La Casa de los Famosos México parece estar cada vez más picante y esta vez el blanco de las críticas fue Flor Vigna. Cynthia Klitbo no se guardó nada durante una conversación frente a las cámaras y apuntó duramente contra la cantante argentina por sus supuestos hábitos dentro de la casa.

La actriz mexicana incluso bautizó a Flor como “la Florecita del campo” y enumeró una serie de situaciones que, según contó, le generan enojo y desesperación durante la convivencia.

Uno de los principales cuestionamientos de Klitbo estuvo relacionado con las tareas domésticas. La actriz aseguró que Flor no colaboraría con la limpieza y fue contundente al describirla: “A mí, la gente huevona me molesta demasiado. Y esta mujer es muy huevona”, lanzó Cynthia, utilizando una expresión mexicana para referirse a alguien que considera perezoso.

Foto: Instagram (@florivigna)

Luego, contó que suele observar a Flor cuando se acerca a la cocina para buscar algo para comer, pero cuestionó qué hace después con los elementos que utiliza: “Agarra hoy y abre tres tuppers, buscando qué comer. Y en eso hubo algo no le gustó, arregló tres cosas y lo cerró. Es todo lo que hace en todo el día”, relató.

La actriz también apuntó contra otros comportamientos de la argentina durante la convivencia: “De repente la ves con los pies en la mesa y come así. O sea, yo no puedo con ella”, manifestó, visiblemente molesta.

Pero su descargo fue todavía más lejos cuando cuestionó que Flor, según su mirada, justificaría algunas de sus actitudes por ser extranjera: “Va de un lado al otro diciendi ‘es que yo soy extranjera’. Y no, se ha ganado la animadversión de la gente porque no colabora, porque no limpia nada”, disparó.

Cynthia Klitbo. Foto: Captura de video de X (@@NachoConO)

Uno de los momentos más llamativos del descargo estuvo relacionado con la cocina. Klitbo explicó que ella, junto con otros participantes, suele hacerse cargo de preparar la comida y mantener limpio el lugar, por lo que detectan rápidamente quién colabora y quién no: “Deja así de poquito de huevo en la olla para no lavarla”, ejemplificó la actriz.

Hacia el final de su descargo, Klitbo reconoció que sus constantes reclamos podrían hacerla quedar como una persona demasiado quejosa, pero sostuvo que la convivencia con Flor terminó llevándola al límite: “Y la verdad sí es muy desesperante. Pero yo aquí me tengo que quedar”, cerró, tajante.

Cynthia Klitbo: “A mí, la gente huevona me molesta demasiado. Y esta mujer es muy huevona”.

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FLOR VIGNA REVELÓ CÓMO UNA OBRA DESATÓ SU PELEA CON LUCIANO CASTRO: “ESTÁBAMOS ENAMORADOS HASTA QUE…”

Mientras sigue dando que hablar por su participación en La Casa de los Famosos México, Flor Vigna volvió a sorprender al abrir su corazón y recordar la intensa relación que vivió con Luciano Castro. En una charla con sus compañeros del reality, la artista reveló cómo la obra de teatro que compartieron terminó mezclándose con la realidad de la pareja hasta convertirse en una experiencia difícil de sostener.

Todo comenzó cuando recordó El Divorcio, la comedia que protagonizó junto al actor mientras estaban en pareja. Según explicó, el proyecto nació en uno de los momentos más felices de la relación: “Hice una obra que se llamaba El Divorcio con mi expareja, que los dos éramos actores, y era como que todo el mundo iba a ver esa obra”, comenzó diciendo.

Luego, detalló que aceptaron el desafío porque atravesaban una etapa de plenitud y tenían tiempo para compartir el trabajo: “La empezamos a hacer cuando estábamos bien porque teníamos tiempo y nosotros estábamos enamorados”, recordó.

Flor Vigna habló de la infidelidad de Luciano Castro con Griselda Siciliani (Foto: captura de streaming México).

Sin embargo, con el correr de las funciones, la ficción empezó a tocar fibras cada vez más sensibles. La trama giraba en torno a una pareja que intentaba salvar su matrimonio a través de distintos ejercicios, aunque finalmente terminaba separándose: “La obra se trataba de ejercicios para no divorciarse y te decías las cosas que te molestan del otro. Eran tres ejercicios y al final se terminaban divorciando”, explicó.

Fue entonces cuando Flor reconoció que los diálogos comenzaron a parecerse demasiado a las conversaciones que mantenían fuera del escenario: “¿Vos podés creer que a lo largo de todo se iba haciendo real? Todo lo que decían los personajes porque los textos eran increíbles”, confesó.

Foto: Instagram (@castrolucianook)

Incluso recordó una de las frases que repetía durante la obra y que, según admitió, también reflejaba un reclamo de su vida cotidiana: “Yo le decía: ‘Vos sos un rata, pero no de plata, de palabras, de cariño’”.

Flor Vigna: “Cada vez se exacerbaba más hasta que después no la pudimos hacer más porque se volvió algo muy personal después de ocho meses”.

Finalmente, Vigna reveló que la intensidad emocional fue creciendo función tras función hasta que la situación dejó de ser sostenible para ambos: “Cada vez se exacerbaba más hasta que después no la pudimos hacer más porque se volvió algo muy personal después de ocho meses”, cerró, dejando en claro que la línea entre la ficción y la realidad terminó desdibujándose por completo.