Flor Vigna sorprendió a sus seguidores con un festejo inesperado tras la victoria de la Selección argentina frente a Austria en el Mundial 2026: anunció un descuento del 50% en su cuenta de OnlyFans válido por solo 24 horas.

“Para festejar que ganó la Argentina, puse un 50% de descuento solo por 24 hs. Vení a ver mi nuevo contenido”, escribió en X, desatando una ola de comentarios y convirtiéndose en tendencia.

La publicación no tardó en viralizarse y la propia Vigna retuiteó las páginas que replicaron la noticia con titulares como “Gracias, Scaloni” y “Messi te dio esto”, frases que resumieron el humor de los internautas ante el singular festejo.

“Para festejar que ganó la Argentina, puse un 50% de descuento solo por 24 hs. Vení a ver mi nuevo contenido” Por: Instagram

Vale destacar que la artista se unió a la plataforma de contenido para adultos apenas cinco días antes del anuncio, sumándose a una tendencia creciente entre figuras del espectáculo argentino.