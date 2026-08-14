Hola, mi nombre es Doris (Hello, My Name Is Doris) es una comedia dramática y romántica dirigida por Michael Showalter, estrenada originalmente en 2015 y ahora disponible en HBO Max.

La película dura alrededor de una hora y media y tiene como gran atractivo a Sally Field, quien usa la fantasía y cuenta con una mirada colorida de mujer excéntrica que puede traer a la memoria a Amélie.

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Pero aquí la ingenuidad convive con temas bastante más ásperos: la soledad, el duelo, el paso del tiempo y la necesidad de empezar de nuevo cuando todos parecen asumir que las grandes transformaciones pertenecen exclusivamente a los jóvenes.

De qué trata Hola, mi nombre es Doris

Después de la muerte de su madre, Doris Miller queda frente a una vida que durante años permaneció prácticamente detenida. Su hermano intenta convencerla de desprenderse de las montañas de objetos acumulados en su casa, mientras ella continúa refugiándose en las mismas rutinas.

Doris Miller queda frente a una vida que durante años permaneció prácticamente detenida.

Todo cambia cuando conoce a John Fremont, el nuevo director de arte de la empresa donde trabaja. Es atractivo, amable y varias décadas menor que ella. Y ella queda inmediatamente fascinada.

Después de asistir a una charla de autoayuda, decide que todavía está a tiempo de perseguir aquello que desea. Con la ayuda de Vivian, la nieta adolescente de su mejor amiga, comienza a investigar a John en las redes sociales y descubre sus gustos, los lugares que frecuenta y hasta la música que escucha.

El tráiler oficial de la pelicula Hello, My Name is Doris.

Lo que sigue es una mezcla de enamoramiento adolescente, fantasías románticas y situaciones incómodas protagonizadas por una mujer que vuelve a experimentar sensaciones que creía enterradas.

Una historia de amor que también habla de empezar de nuevo

Doris pasó tantos años atendiendo las necesidades de otras personas que casi olvidó construir una vida propia. La muerte de su madre la obliga a enfrentarse con esa realidad y John aparece como la posibilidad de recuperar el tiempo perdido.

La película juega constantemente con las fantasías de la protagonista. Doris imagina encuentros románticos y situaciones ideales antes de regresar abruptamente a una realidad bastante menos perfecta.

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Pero también invierte una fórmula muy instalada en Hollywood: esta vez es una mujer mayor quien desea abiertamente a un hombre considerablemente más joven.

Sally Field, el verdadero motivo para verla

Si existe un consenso alrededor de Hola, mi nombre es Doris, está relacionado con su protagonista.

Hola, mi nombre es Doris es una comedia dramática y romántica de 2015.

La película obtuvo un 86% de aprobación de la crítica en Rotten Tomatoes, cuyo consenso destaca que el trabajo de Field consigue elevar incluso los aspectos más estereotipados de la comedia independiente.

Field tenía cerca de 70 años cuando interpretó a Doris y consiguió construir un personaje que podría haber caído fácilmente en la caricatura. Es extravagante, socialmente torpe y por momentos toma decisiones difíciles de defender, pero también resulta vulnerable y profundamente humana.

Cómo es el reparto de Hola, mi nombre es Doris