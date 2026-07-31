Un ladrón profesional, una misión casi imposible y un grupo de especialistas dispuestos a enfrentarse a uno de los criminales más poderosos del mundo. Esos son los ingredientes de Contrato para matar (The Misfits), la película protagonizada por Pierce Brosnan que se incorporó al catálogo de Netflix.

Con una combinación de acción, humor y atracos, la producción reúne persecuciones, enfrentamientos y un plan que busca golpear la fortuna de una organización vinculada al terrorismo.

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Dirigida por Renny Harlin, responsable de títulos como Máximo riesgo y Duro de matar 2, la película tiene una duración de 94 minutos.

De qué trata Contrato para matar

La historia sigue a Richard Pace, un reconocido ladrón internacional que, tras escapar de una prisión de máxima seguridad, recibe una inesperada propuesta de un grupo conocido como The Misfits.

La organización está integrada por especialistas en robos de alto riesgo que aseguran utilizar sus habilidades para impedir que grandes fortunas obtenidas de forma ilegal continúen financiando actividades criminales.

Brosnan se pone en la piel de Richard Pace, un reconocido ladrón internacional.

Su próximo objetivo consiste en infiltrarse en una de las prisiones más protegidas del mundo para recuperar una enorme cantidad de lingotes de oro.

El plan parece imposible desde el principio. La operación requiere una preparación minuciosa, tecnología de última generación y la colaboración de un equipo donde cada integrante cumple una función específica.

El tráiler oficial de la película The Misfits.

Mientras avanzan los preparativos, Richard también debe enfrentar problemas personales relacionados con su familia y con viejos enemigos que complican aún más la misión.

A partir de ese momento, la película combina persecuciones, enfrentamientos y giros que mantienen la tensión hasta el desenlace, sin revelar los momentos clave de la historia.

Acción, humor y un gran golpe como eje de la historia

A diferencia de otras películas centradas exclusivamente en la acción, Contrato para matar incorpora varios elementos propios del cine de atracos. La planificación del robo, la coordinación entre los integrantes del equipo y los obstáculos inesperados ocupan buena parte del desarrollo.

La producción también suma momentos de humor que alivian la tensión entre las escenas de acción y acompañan las distintas personalidades de los protagonistas.

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Esa mezcla de aventura, espionaje y robos convierte a la película en una propuesta pensada para quienes disfrutan de historias con misiones de alto riesgo y equipos especializados.

La garantía de Brosnan

Después de una extensa carrera en el cine de acción y espionaje, Pierce Brosnan vuelve a interpretar a un personaje con experiencia en operaciones de alto riesgo. En esta ocasión lidera un reparto internacional que reúne a actores provenientes de distintos géneros y trayectorias.

Contrato para matar dura una hora y media y está disponible en Netflix.

Junto a él aparecen Morena Baccarin, Nick Cannon, Jamie Chung, Rami Jaber y Tim Roth, quienes dan vida al grupo encargado de ejecutar el ambicioso plan.

La combinación de figuras consolidadas y nuevos talentos acompaña una historia donde el trabajo en equipo resulta tan importante como la acción.

Cómo es el reparto de Contrato para matar