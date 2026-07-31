Un gigantesco refugio subterráneo, miles de personas que desconocen cómo era el mundo exterior y una verdad que parece esconderse detrás de cada puerta. Con esa premisa, Silo se convirtió en una de las series de ciencia ficción más exitosas de Apple TV+, y ahora ya prepara su esperado regreso.

Basada en la saga literaria escrita por Hugh Howey, la ficción protagonizada por Rebecca Ferguson fue renovada antes del estreno de su segunda entrega y ya se encuentra en plena producción.

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Aunque todavía no se anunció una fecha de lanzamiento, los responsables de la serie adelantaron cuál será el eje de los nuevos episodios.

Qué se sabe de la temporada 3 de Silo

La tercera temporada continuará adaptando la trilogía de Hugh Howey y tomará como base Shift, la segunda novela de la saga.

A diferencia de las entregas anteriores, que se concentraban en los acontecimientos dentro del silo donde vive Juliette Nichols, los nuevos episodios ampliarán el universo de la historia y explorarán cómo comenzó todo.

La tercera temporada de Silo continuará adaptando la trilogía de Hugh Howey y tomará como base Shift, la segunda novela de la saga.

Según adelantó el creador Graham Yost, el pasado tendrá un papel central en la nueva temporada. El objetivo será explicar el origen de los refugios subterráneos y reconstruir los acontecimientos que llevaron a la humanidad a vivir aislada bajo tierra.

El tráiler oficial de la serie Silo.

La serie alternará distintas líneas temporales para responder preguntas que permanecen abiertas desde el comienzo de la historia. Entre ellas, qué ocurrió realmente en la superficie, quién impulsó la construcción de los silos y por qué sus habitantes crecieron sin conocer la verdadera historia del mundo.

Una historia que mezcla ciencia ficción, misterio y supervivencia

Desde su estreno en 2023, Silo logró destacarse dentro del género por construir un universo donde el suspenso tiene tanto peso como la ciencia ficción. Al punto que muchos la comparan con la recordada Lost.

La historia presenta una sociedad organizada en un inmenso refugio vertical, cuyos habitantes creen que salir al exterior significa una muerte segura debido a la contaminación del planeta.

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Sin embargo, la aparición de nuevas pruebas y las investigaciones de Juliette Nichols comienzan a poner en duda las reglas que durante generaciones parecían inquebrantables.

La crítica destacó el desarrollo pausado de la historia y la forma en que cada temporada amplía el universo sin perder de vista el recorrido de sus protagonistas.

Silo logró destacarse dentro del género por construir un universo donde el suspenso tiene tanto peso como la ciencia ficción.

Rebecca Ferguson seguirá al frente del elenco

La tercera temporada volverá a estar encabezada por Rebecca Ferguson, quien se pone en la piel de Juliette Nichols, la ingeniera que termina desafiando las normas del silo para descubrir qué se oculta detrás de las versiones oficiales.

Junto a ella regresarán varios integrantes del elenco principal, mientras que los nuevos episodios incorporarán personajes fundamentales para reconstruir los hechos ocurridos antes de la creación de los refugios.

Cómo es el reparto de Silo