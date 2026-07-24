La espera terminó para los fanáticos de Dept. Q. Después del éxito que consiguió con su primera temporada, Netflix confirmó que la serie tendrá una segunda entrega, que ya comenzó su producción y volverá a poner al detective Carl Morck frente a un nuevo caso tan complejo como inquietante.

La ficción, protagonizada por Matthew Goode y basada en las novelas del escritor danés Jussi Adler-Olsen, fue una de las sorpresas del año dentro del catálogo de la plataforma gracias a su combinación de suspenso, drama y personajes cargados de matices.

Qué se sabe de la temporada 2 de Dept. Q

La segunda temporada volverá a contar con Scott Frank como creador y productor ejecutivo. También regresará Matthew Goode para interpretar nuevamente al detective Carl Morck, el investigador encargado de resolver antiguos casos archivados desde el Departamento Q.

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La nueva entrega adaptará The Absent One (Los chicos que cayeron en la trampa), la segunda novela de la exitosa saga escrita por Jussi Adler-Olsen. En esta oportunidad, el equipo reabrirá la investigación de un doble homicidio ocurrido años atrás, un expediente que parecía completamente cerrado, pero que esconde conexiones con un poderoso círculo de personas influyentes.

Dept. Q, la serie que triunfa en Netflix.

La adaptación mantiene la decisión de trasladar la historia desde Copenhague, escenario original de las novelas, a la ciudad de Edimburgo, un cambio que fue bien recibido por los espectadores por la atmósfera oscura que aporta a la serie.

Por el momento, Netflix no confirmó cuándo estrenará la nueva temporada, aunque todo indica que será durante 2027.

El elenco que volverá para los nuevos episodios

Además de Matthew Goode, la segunda temporada recuperará a varios de los personajes que acompañaron la primera investigación.

A ese grupo se sumarán nuevas incorporaciones que todavía no fueron presentadas oficialmente y que estarán vinculadas al caso central de la temporada.

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La continuidad del elenco fue una de las noticias más celebradas por los seguidores de la serie, ya que uno de los aspectos más elogiados fue precisamente la dinámica entre los integrantes del Departamento Q.

La serie policial que conquistó a Netflix

Estrenada en 2026, Dept. Q se convirtió rápidamente en una de las producciones policiales más recomendadas de Netflix.

Basada en una saga literaria con millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, la ficción apuesta por investigaciones de largo desarrollo, personajes psicológicamente complejos y una narración que privilegia el misterio por encima de la acción constante.

Dept. Q, la serie británica de Netflix, con el inspector Carl Morck y su equipo.

El anuncio de la segunda temporada confirma la confianza de Netflix en una serie que encontró un lugar entre los grandes thrillers policiales de la plataforma y que ahora buscará repetir ese éxito con un nuevo caso, más personajes y otra investigación destinada a mantener a los espectadores en vilo.

Cómo es el reparto de Dept. Q