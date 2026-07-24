Cada vez son más las personas que buscan aprovechar residuos cotidianos para las tareas del hogar. En ese contexto, un truco casero que comenzó a viralizarse en redes sociales y foros de limpieza propone colocar café usado junto con bicarbonato de sodio en el lavarropas para ayudar a combatir los malos olores y mantener el tambor en mejores condiciones.

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Aunque a simple vista puede parecer una combinación extraña, especialistas en limpieza doméstica explican que ambos ingredientes poseen propiedades que pueden resultar útiles en lavados de mantenimiento ocasionales, siempre que se utilicen con moderación y sin reemplazar los productos específicos para el lavado.

Eso sí, los expertos también advierten que no se trata de un método milagroso ni sustituye al detergente ni a los limpiadores diseñados para el mantenimiento del lavarropas. Su uso debe ser puntual y siguiendo algunas precauciones para evitar manchas o residuos en la ropa.

Para qué sirve poner café usado y bicarbonato en el lavarropas

Quienes recomiendan este truco destacan que la mezcla puede aportar distintos beneficios cuando se utiliza correctamente:

Ayuda a neutralizar malos olores , especialmente en ropa deportiva, toallas o prendas con aromas persistentes.

Permite reutilizar el café usado , dándole un segundo uso antes de desecharlo.

El café seco conserva cierta capacidad de absorción , lo que puede colaborar con la humedad residual.

Puede utilizarse en ciclos de mantenimiento del tambor , preferentemente sin ropa.

Es una alternativa económica, ya que emplea ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier hogar.

Cómo utilizar este truco de forma segura

Los especialistas recomiendan no colocar café húmedo directamente sobre prendas claras, ya que puede dejar manchas o pequeños restos.

Meter café usado y bicarbonato en el lavarropas: para qué sirve este truco muy recomendado por especialistas. Foto: IA

La mejor opción es dejar secar previamente el café usado e introducirlo dentro de una bolsita de tela o un filtro de papel bien cerrado antes de colocarlo en el lavarropas junto con una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio. De esta manera se reduce el riesgo de que queden residuos durante el lavado.

También aconsejan reservar este método para prendas oscuras o para realizar un ciclo de mantenimiento del tambor sin ropa.

Qué tener en cuenta antes de probarlo

Si bien este truco ganó popularidad por su bajo costo y porque permite reutilizar restos de café, los especialistas recuerdan que no reemplaza una limpieza profunda del lavarropas ni el uso de detergentes específicos.

Además, cualquier remedio casero debe aplicarse con criterio y de manera ocasional. Un mantenimiento periódico siguiendo las recomendaciones del fabricante sigue siendo la mejor forma de prolongar la vida útil del electrodoméstico.

Meter café usado y bicarbonato en el lavarropas: para qué sirve este truco muy recomendado por especialistas. Foto: IA

En los últimos años, los trucos caseros para el cuidado del hogar ganaron popularidad gracias a las redes sociales, donde miles de usuarios comparten alternativas para reutilizar materiales de uso cotidiano y reducir el desperdicio. El café usado es uno de los residuos que más suele aprovecharse, ya que también se emplea como fertilizante para plantas, desodorizante natural y aliado en distintas tareas de limpieza.

De todos modos, los especialistas coinciden en que este tipo de soluciones deben utilizarse con criterio y como un complemento del mantenimiento habitual. Seguir las indicaciones del fabricante del lavarropas, limpiar periódicamente el tambor, el filtro y el compartimento del detergente continúa siendo la forma más efectiva de conservar el electrodoméstico en buen estado y lograr mejores resultados en cada lavado.