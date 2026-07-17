Una combinación simple de ingredientes que suele haber en cualquier cocina puede ayudar a eliminar manchas de transpiración, neutralizar olores y devolverles mejor aspecto a las prendas claras sin recurrir a productos agresivos ni costosos.

Las manchas amarillas en las axilas de remeras y camisas son uno de los problemas más frecuentes al momento de lavar la ropa. Aunque el lavarropas elimina la suciedad cotidiana, muchas veces los restos de sudor y desodorante permanecen adheridos a las fibras y terminan formando marcas difíciles de quitar.

// Sumergir los jeans en vinagre blanco y sal: para qué sirve y cuándo los expertos recomiendan hacerlo

Frente a este inconveniente, expertos en limpieza suelen recomendar un método casero que combina jugo de limón y bicarbonato de sodio, dos ingredientes económicos que, utilizados correctamente, pueden ayudar a recuperar prendas blancas o de colores claros.

La eficacia de esta mezcla se explica por la acción del ácido cítrico del limón, que ayuda a descomponer residuos de sudor y desodorante, mientras que el bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave y también contribuye a neutralizar los malos olores.

Cómo usar limón con bicarbonato para quitar manchas de la ropa

Si la mancha es reciente o moderada, el procedimiento es muy sencillo y se detalla a continuación:

Exprimir el jugo de un limón sobre la zona afectada.

Agregar una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio hasta formar una pasta.

Frotar suavemente con los dedos o un cepillo de cerdas blandas.

Dejar actuar entre 20 y 30 minutos.

Lavar la prenda de manera habitual siguiendo las indicaciones de la etiqueta.

Expertos en limpieza lo recomiendan: mezclar limón con bicarbonato es una solución potente para la ropa. Foto: IA

En prendas blancas, algunas recomendaciones también sugieren dejar secar la ropa unos minutos al sol antes del lavado para potenciar el efecto blanqueador natural del limón.

Por qué esta mezcla ayuda a eliminar las manchas

Las marcas amarillas aparecen por la reacción entre el sudor, las sales minerales y algunos componentes del desodorante, que se fijan sobre las fibras textiles con el paso del tiempo.

El ácido cítrico del limón favorece la descomposición de esos residuos, mientras que el bicarbonato ayuda a desprender la suciedad incrustada y absorbe olores persistentes. Juntos forman una pasta que facilita la limpieza sin recurrir, en muchos casos, a productos químicos más agresivos.

Expertos en limpieza lo recomiendan: mezclar limón con bicarbonato es una solución potente para la ropa. Foto: IA

Aunque se trata de un truco doméstico muy difundido, no reemplaza a los quitamanchas específicos cuando las manchas son muy antiguas o están profundamente adheridas.

Qué tener en cuenta antes de aplicar este truco

Los especialistas recomiendan seguir algunas precauciones para evitar dañar la ropa:

Probar primero la mezcla en una zona poco visible de la prenda.

Utilizarla preferentemente en ropa blanca o de tonos claros.

Evitar su aplicación en telas delicadas como seda, lana o prendas que indiquen limpieza especial.

Respetar siempre las instrucciones de lavado del fabricante.

Si la mancha persiste después del primer intento, puede repetirse el procedimiento una segunda vez antes de recurrir a productos de limpieza más específicos.

Además del limón con bicarbonato, el vinagre blanco y, en prendas blancas, el agua oxigenada también suelen utilizarse como alternativas para tratar manchas difíciles, siempre con las mismas precauciones para evitar decoloraciones o deterioro del tejido.