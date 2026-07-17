Cómo se prepara la musaka, la lasaña más saludable del mundo.

La musaka es uno de los platos más tradicionales de la cocina mediterránea y una excelente alternativa para quienes buscan una versión más liviana que la lasaña clásica. En lugar de utilizar láminas de pasta, esta receta reemplaza esa base por berenjenas grilladas, lo que reduce el contenido de harinas y aporta más fibra y sabor.

Su combinación de carne picada, salsa blanca casera, tomate y especias logra un resultado cremoso y muy sabroso, mientras que el gratinado final con queso rallado le da la textura y el color característicos. Es una receta ideal para compartir en familia y también se puede preparar con anticipación.

Aunque suele asociarse con la gastronomía griega, la musaka tiene distintas versiones en varios países de los Balcanes y Medio Oriente. Esta receta conserva la esencia del plato tradicional, con capas de berenjenas, un relleno bien condimentado y una salsa blanca que une todos los sabores antes del paso final por el horno.

Comensales 4 Ingredientes Para las berenjenas grilladas Un kilo de berenjenas

kilo de berenjenas Aceite, cantidad necesaria

Sal, a gusto Para el relleno Una cebolla

cebolla 500 gramos de carne picada

gramos de carne picada ½ taza vino blanco

taza vino blanco Un tomate triturado

tomate triturado Una cucharada de orégano

cucharada de orégano Una cucharada de pimentón

cucharada de pimentón Sal y pimienta, a gusto Para la salsa blanca 120 gramos de manteca

gramos de manteca 120 gramos de harina

gramos de harina Un litro de leche

litro de leche 3 yemas de huevo

yemas de huevo 50 gramos de queso rallado

Procedimiento

Cortar las berenjenas en rodajas y grillarlas en una plancha o sartén con un poco de aceite y sal hasta que estén doradas de ambos lados. Reservar. Preparar el relleno rehogando la cebolla picada en aceite. Salpimentar, desglasar con el vino blanco y agregar la carne picada. Incorporar el tomate triturado, el orégano y el pimentón. Cocinar hasta que la carne esté bien hecha y reservar. Hacer la salsa blanca derritiendo la manteca en una olla. Agregar la harina y cocinar durante un minuto. Incorporar la leche caliente en dos veces, mezclando constantemente con un batidor para evitar grumos. Cuando hierva, sumar sal, pimienta y las yemas. Mezclar bien y retirar del fuego. Armar la musaka colocando una fina capa de salsa blanca en la base de una fuente para horno. Distribuir una capa de berenjenas, cubrir con el relleno de carne mezclado con un poco de salsa blanca y repetir si se desea. Cubrir con el resto de la salsa blanca, espolvorear el queso rallado y llevar a horno fuerte durante 15 a 20 minutos, hasta que la superficie quede bien gratinada y dorada. Dejar reposar unos minutos antes de servir para que las capas se asienten y sea más fácil cortar las porciones.

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