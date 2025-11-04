La musaka es uno de esos platos que sorprende desde el primer bocado. Aunque a simple vista recuerda a una lasagna o a un pastel de papa, su mezcla de berenjenas, carne con especias y salsa bechamel le da una identidad propia, con ese toque mediterráneo que combina suavidad y sabor intenso. Es una receta ideal para quienes disfrutan de los platos gratinados al horno, con capas que se funden entre sí y una cobertura dorada irresistible.

Originaria de Grecia, la musaka se convirtió en un clásico que hoy conquista mesas en todo el mundo. Se prepara con ingredientes simples, pero el secreto está en el equilibrio: el dorado justo de las verduras, el perfume del vino tinto y la cremosidad final del gratinado. Perfecta para una cena especial o un domingo en familia, es una receta que vale la pena probar al menos una vez.

Ingredientes para la musaka

2 berenjenas.

2 cebollas blancas.

2 dientes de ajo.

2 zanahorias.

2 varas de puerro.

500 g de carne picada.

Vino tinto.

Una taza de salsa de tomates

50 g de manteca.

50 g de harina.

½ litro de leche.

Sal y pimienta, a gusto.

Nuez moscada.

200 g de queso muzzarella.

Aceite de oliva.

La musaka, una receta que se prepara con berenjenas, carne picada y salsa bechamel. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Cortar con una mandolina las berenjenas a lo largo y dorar con aceite de oliva en una sartén antiadherente. En una olla, sofreír los vegetales cortados en cubitos, poner a punto de sal y pimienta, agregar la carne picada y dejar que se selle bien. Desglasar con el vino y, cuando evapora, el alcohol agregar la salsa de tomate. Hacer una salsa blanca con la manteca, la harina y la leche. Poner a punto de sal, pimienta y nuez moscada. En una fuente de vidrio apta para horno, intercalar capas de berenjena con la salsa de carne picada. Agregar la salsa blanca y terminar con queso muzzarella por arriba. Gratinar a horno caliente y servir.

