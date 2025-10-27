Las papas a la crema gratinadas son la guarnición perfecta para cualquier plato de carne. Su secreto reside en la dualidad de texturas: una capa exterior de queso crocante y un interior donde las papas se funden en una salsa suave y untuosa.

La clave para conseguir estas papas a la crema perfectas está en la preparación de la salsa y el correcto armado de las capas. Al hornear, el truco final es el gratinado con mozzarella y parmesano.

Ingredientes para papas a la crema

2 papas grandes.

Un diente de ajo.

½ cda de manteca.

½ taza de crema de leche.

½ taza de leche.

2 huevos.

Una cda de queso untable.

½ taza de queso cheddar.

½ taza de queso parmesano.

½ taza de muzzarella.

Una cebolla de verdeo picada.

100 g de panceta picada.

Una pechuga de pollo cocida y desmechada.

Sal y pimienta, a gusto.

La receta para preparar papas a la crema gratinadas. Cucinare.TV.

Procedimiento

En una sartén, dorar el ajo con la cebolla de verdeo, la panceta y el pollo. Retirar del fuego y reservar. En un bowl, colocar la leche, la crema de leche, el queso crema, sal y pimienta, y los huevos. Batir hasta que todos los ingredientes queden bien incorporados. Pelar las papas y cortarlas en rodajas medianas con mandolina.

Para el armado

Untar el fondo de una fuente para horno y mesa con media cda de manteca pomada. Acomodar en la fuente las papas, en forma de calesita. Echar la mezcla de crema sobre las papas y llover con queso parmesano. Hacer tres capas iguales y en el centro colocar el relleno de panceta y pollo junto al queso cheddar. Seguir poniendo capas de papa, crema y queso, y terminar con el restante de crema y la muzzarella. Llevar a horno medio durante media hora. Al sacarlo, se verá la parte de arriba dorada y crocante.

