Las papas a la crema gratinadas son la guarnición perfecta para cualquier plato de carne. Su secreto reside en la dualidad de texturas: una capa exterior de queso crocante y un interior donde las papas se funden en una salsa suave y untuosa.
La clave para conseguir estas papas a la crema perfectas está en la preparación de la salsa y el correcto armado de las capas. Al hornear, el truco final es el gratinado con mozzarella y parmesano.
Ingredientes para papas a la crema
- 2 papas grandes.
- Un diente de ajo.
- ½ cda de manteca.
- ½ taza de crema de leche.
- ½ taza de leche.
- 2 huevos.
- Una cda de queso untable.
- ½ taza de queso cheddar.
- ½ taza de queso parmesano.
- ½ taza de muzzarella.
- Una cebolla de verdeo picada.
- 100 g de panceta picada.
- Una pechuga de pollo cocida y desmechada.
- Sal y pimienta, a gusto.
La receta para preparar papas a la crema gratinadas. Cucinare.TV.
Procedimiento
- En una sartén, dorar el ajo con la cebolla de verdeo, la panceta y el pollo. Retirar del fuego y reservar.
- En un bowl, colocar la leche, la crema de leche, el queso crema, sal y pimienta, y los huevos.
- Batir hasta que todos los ingredientes queden bien incorporados.
- Pelar las papas y cortarlas en rodajas medianas con mandolina.
Para el armado
- Untar el fondo de una fuente para horno y mesa con media cda de manteca pomada.
- Acomodar en la fuente las papas, en forma de calesita.
- Echar la mezcla de crema sobre las papas y llover con queso parmesano.
- Hacer tres capas iguales y en el centro colocar el relleno de panceta y pollo junto al queso cheddar.
- Seguir poniendo capas de papa, crema y queso, y terminar con el restante de crema y la muzzarella.
- Llevar a horno medio durante media hora.
- Al sacarlo, se verá la parte de arriba dorada y crocante.
