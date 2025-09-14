El toque que transforma una cintas caseras en un plato memorable está en el cierre: salsear la pasta directamente en la crema, obteniendo una textura que las vuelve irresistibles.

Primero, amasás, dejás descansar y estirás hasta cortar cintas. Luego las hervís y las volcás en la misma sartén donde preparaste una crema de espinacas, que se reduce solo unos minutos, justo para que quede bien untuosa. Ese último paso termina de completar un plato infalible.

Ingredientes para cintas con crema de espinaca

Para las cintas

500 g de harina 0000.

5 huevos.

Sal.

Harina extra, c/n para estirar.

Para la salsa

2 dientes de ajo.

2 paquetes de espinaca fresca.

500 cc de crema de leche.

40 g de queso rallado.

La receta para preparar cintas con crema de espinaca. Cucinare.TV.

Procedimiento

Para las cintas

En una procesadora, colocar los huevos y la harina. Procesar hasta que la masa se una. Recubrir la masa con papel film y dejar descansar 30 minutos. Después del descanso, estirar la masa hasta el nivel ocho de la sobadora y, si es necesario, colocar harina para que no se pegue. Cortar con un cuchillo aproximadamente de un dedo y medio de ancho. Cocinar en una olla con abundante agua caliente con agregado de sal.

Para la crema de espinaca

En una sartén, dorar unos dientes de ajo cortados en láminas y luego agregar la espinaca cortada. Agregar la crema de leche , el queso rallado, la sal y la pimienta. Dejar reducir la crema unos minutos para que tome cuerpo.

Emplatado

Salsear la pasta en la misma sartén y emplatar.

