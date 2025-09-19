Las milhojas de papa se perfilan como esa guarnición elegante que suma textura y sabor sin complicarte en la cocina. Partiendo de papas bien finitas, manteca derretida, crema de leche y una yema, se logra una mezcla cremosa que se monta en capas intercaladas con queso rallado.

En cinco pasos precisos obtenés una guarnición dorada, crocante por fuera y suave por dentro. El horno a 180 °C durante unos 30 minutos hace el resto del milagro: ese gratinado de queso y crema que brota entre las papas convierte algo sencillo en memorable.

Ingredientes para milhojas de papa

½ k de papas.

100 g de queso rallado.

200 cc de crema de leche.

Una yema.

Sal y pimienta, a gusto.

100 g de manteca.

Nuez moscada, a gusto.

Procedimiento

Cortar las papas en rodajas bien finitas y reservar.

Derretir la manteca y colocar en un bowl.

Condimentar y mezclar las papas en la manteca.

Mezclar la crema con las yemas en un bowl y reservar.

En una fuente para horno, colocar las rodajas de papa, un poco crema y queso rallado.

Repetir las capas hasta llegar casi al borde de la fuente.

Llevar al horno durante 30 minutos a 180°.

