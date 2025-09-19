Las milhojas de papa se perfilan como esa guarnición elegante que suma textura y sabor sin complicarte en la cocina. Partiendo de papas bien finitas, manteca derretida, crema de leche y una yema, se logra una mezcla cremosa que se monta en capas intercaladas con queso rallado.
En cinco pasos precisos obtenés una guarnición dorada, crocante por fuera y suave por dentro. El horno a 180 °C durante unos 30 minutos hace el resto del milagro: ese gratinado de queso y crema que brota entre las papas convierte algo sencillo en memorable.
Ingredientes para milhojas de papa
- ½ k de papas.
- 100 g de queso rallado.
- 200 cc de crema de leche.
- Una yema.
- Sal y pimienta, a gusto.
- 100 g de manteca.
- Nuez moscada, a gusto.
Procedimiento
- Cortar las papas en rodajas bien finitas y reservar.
- Derretir la manteca y colocar en un bowl.
- Condimentar y mezclar las papas en la manteca.
- Mezclar la crema con las yemas en un bowl y reservar.
- En una fuente para horno, colocar las rodajas de papa, un poco crema y queso rallado.
- Repetir las capas hasta llegar casi al borde de la fuente.
- Llevar al horno durante 30 minutos a 180°.
