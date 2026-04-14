Marquise de chocolate apta celíacos: una receta práctica que sorprende por su sabor

La marquise de chocolate apta para celíacos es un clásico de la pastelería que se destaca por su textura húmeda, profunda y bien sabrosa. Al no llevar harina, logra una consistencia suave y concentrada que la convierte en una excelente opción para quienes buscan un postre sin gluten pero con carácter.
Esta versión es fácil de preparar en casa y funciona muy bien tanto para una ocasión especial como para tener lista en la heladera y servir en porciones. Se puede acompañar con crema batida, frutas frescas o incluso un toque de cacao espolvoreado para realzar su presentación.
Comensales
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Ingredientes
- 65 g manteca
- 8 yemas
- 300 g azúcar
- 2 g sal fina
- 240 g chocolate semiamargo
- 8 claras
- Harina de arroz (para el molde)
- Cacao amargo (para el molde)
- 200 cc crema batida (opcional para servir)
Procedimiento
- Preparar un molde de 24 cm de diámetro enmantecado y con papel manteca en la base.
- Enmantecar nuevamente el molde y espolvorear con harina de arroz mezclada con cacao amargo.
- Precalentar el horno a temperatura media.
- Derretir el chocolate picado junto con la manteca a baño maría o en microondas en intervalos de 30 segundos.
- Batir las yemas con una tercera parte del azúcar en un bowl.
- Agregar el chocolate derretido con la manteca y mezclar bien hasta integrar.
- Batir las claras a nieve en otro bowl y, cuando estén espumosas, incorporar el resto del azúcar en forma de lluvia.
- Integrar las claras merengadas en dos o tres partes a la preparación de chocolate con movimientos envolventes.
- Volcar la mezcla en el molde.
- Hornear durante 35 a 40 minutos.
- Dejar enfriar, desmoldar y servir con crema batida.
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