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Marquise de chocolate apta celíacos: una receta práctica que sorprende por su sabor

Ideal para servir como postre especial o para acompañar con crema batida en una mesa dulce sin TACC.

Marquise de chocolate, receta
Marquise de chocolate, un postre sabroso y rendidor. Foto: Cucinare TV

La marquise de chocolate apta para celíacos es un clásico de la pastelería que se destaca por su textura húmeda, profunda y bien sabrosa. Al no llevar harina, logra una consistencia suave y concentrada que la convierte en una excelente opción para quienes buscan un postre sin gluten pero con carácter.

Esta versión es fácil de preparar en casa y funciona muy bien tanto para una ocasión especial como para tener lista en la heladera y servir en porciones. Se puede acompañar con crema batida, frutas frescas o incluso un toque de cacao espolvoreado para realzar su presentación.

Comensales
6

Ingredientes

  • 65 g manteca
  • 8 yemas
  • 300 g azúcar
  • 2 g sal fina
  • 240 g chocolate semiamargo
  • 8 claras
  • Harina de arroz (para el molde)
  • Cacao amargo (para el molde)
  • 200 cc crema batida (opcional para servir)
Marquise de chocolate. Foto. Cucinare TV
Marquise de chocolate. Foto. Cucinare TV

Procedimiento

  1. Preparar un molde de 24 cm de diámetro enmantecado y con papel manteca en la base.
  2. Enmantecar nuevamente el molde y espolvorear con harina de arroz mezclada con cacao amargo.
  3. Precalentar el horno a temperatura media.
  4. Derretir el chocolate picado junto con la manteca a baño maría o en microondas en intervalos de 30 segundos.
  5. Batir las yemas con una tercera parte del azúcar en un bowl.
  6. Agregar el chocolate derretido con la manteca y mezclar bien hasta integrar.
  7. Batir las claras a nieve en otro bowl y, cuando estén espumosas, incorporar el resto del azúcar en forma de lluvia.
  8. Integrar las claras merengadas en dos o tres partes a la preparación de chocolate con movimientos envolventes.
  9. Volcar la mezcla en el molde.
  10. Hornear durante 35 a 40 minutos.
  11. Dejar enfriar, desmoldar y servir con crema batida.

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