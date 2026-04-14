Marquise de chocolate apta celíacos: una receta práctica que sorprende por su sabor

La marquise de chocolate apta para celíacos es un clásico de la pastelería que se destaca por su textura húmeda, profunda y bien sabrosa. Al no llevar harina, logra una consistencia suave y concentrada que la convierte en una excelente opción para quienes buscan un postre sin gluten pero con carácter.

Esta versión es fácil de preparar en casa y funciona muy bien tanto para una ocasión especial como para tener lista en la heladera y servir en porciones. Se puede acompañar con crema batida, frutas frescas o incluso un toque de cacao espolvoreado para realzar su presentación.

Comensales 6 Ingredientes 65 g manteca

g manteca 8 yemas

yemas 300 g azúcar

g azúcar 2 g sal fina

g sal fina 240 g chocolate semiamargo

g chocolate semiamargo 8 claras

claras Harina de arroz (para el molde)

Cacao amargo (para el molde)

200 cc crema batida (opcional para servir)

Marquise de chocolate. Foto. Cucinare TV

Procedimiento

Preparar un molde de 24 cm de diámetro enmantecado y con papel manteca en la base. Enmantecar nuevamente el molde y espolvorear con harina de arroz mezclada con cacao amargo. Precalentar el horno a temperatura media. Derretir el chocolate picado junto con la manteca a baño maría o en microondas en intervalos de 30 segundos. Batir las yemas con una tercera parte del azúcar en un bowl. Agregar el chocolate derretido con la manteca y mezclar bien hasta integrar. Batir las claras a nieve en otro bowl y, cuando estén espumosas, incorporar el resto del azúcar en forma de lluvia. Integrar las claras merengadas en dos o tres partes a la preparación de chocolate con movimientos envolventes. Volcar la mezcla en el molde. Hornear durante 35 a 40 minutos. Dejar enfriar, desmoldar y servir con crema batida.

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