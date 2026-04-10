Las alitas de pollo son una opción práctica y sabrosa para resolver un almuerzo sin complicarse. Se preparan con pocos ingredientes, tienen buena aceptación entre los más chicos y permiten sumar distintos condimentos para adaptar el sabor según cada casa.

Además de ser atractivas por su textura dorada y crocante, se pueden cocinar al horno sin necesidad de freír, lo que simplifica el paso a paso y reduce el uso de aceite. En menos de una hora quedan listas y combinan muy bien con guarniciones puré de papas, arroz blanco y papas fritas.

Ingredientes

1 kilo De Alitas De Pollo

2 Cucharadas De Aceite

Dientes De Ajo Picados

1 Cucharadita De Pimentón

1 Cucharadita De Orégano

Sal A Gusto

Pimienta A Gusto

Jugo De Medio Limón

Alitas de pollo: con esta receta salen doradas y crujientes. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Precalentar el horno a temperatura media (180 °C). Colocar las alitas en una fuente para horno. Agregar el aceite, el ajo picado, el pimentón, el orégano, la sal, la pimienta y el jugo de limón. Mezclar bien para que las alitas queden completamente condimentadas. Llevar al horno durante 40 a 45 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción para que se doren de ambos lados. Retirar cuando estén bien doradas por fuera y jugosas por dentro.

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