Las alitas de pollo son una opción práctica y sabrosa para resolver un almuerzo sin complicarse. Se preparan con pocos ingredientes, tienen buena aceptación entre los más chicos y permiten sumar distintos condimentos para adaptar el sabor según cada casa.
Además de ser atractivas por su textura dorada y crocante, se pueden cocinar al horno sin necesidad de freír, lo que simplifica el paso a paso y reduce el uso de aceite. En menos de una hora quedan listas y combinan muy bien con guarniciones puré de papas, arroz blanco y papas fritas.
Ingredientes
- 1 kilo De Alitas De Pollo
- 2 Cucharadas De Aceite
- 2 Dientes De Ajo Picados
- 1 Cucharadita De Pimentón
- 1 Cucharadita De Orégano
- Sal A Gusto
- Pimienta A Gusto
- Jugo De Medio Limón
Procedimiento
- Precalentar el horno a temperatura media (180 °C).
- Colocar las alitas en una fuente para horno.
- Agregar el aceite, el ajo picado, el pimentón, el orégano, la sal, la pimienta y el jugo de limón.
- Mezclar bien para que las alitas queden completamente condimentadas.
- Llevar al horno durante 40 a 45 minutos, dándolas vuelta a mitad de cocción para que se doren de ambos lados.
- Retirar cuando estén bien doradas por fuera y jugosas por dentro.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/