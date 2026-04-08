Las fajitas son una opción práctica y rendidora para resolver una comida en poco tiempo. La combinación de pollo, carne y verduras salteadas permite lograr un relleno sabroso que se arma en minutos y se adapta fácilmente a lo que haya en casa.

Además, sumar tortillas caseras y tres salsas simples como guacamole, pico de gallo y crema ácida transforma el plato en una propuesta más completa y fresca. Es ideal para compartir en familia o con amigos, ya que cada persona puede armar su fajita a gusto con los ingredientes que prefiera.

Ingredientes para las fajitas (4 personas)

Para el relleno

200 g de pollo en tiras

200 g de carne (lomo o cuadrada) en tiras

Una cebolla

Un morrón rojo

Un pimiento verde

Un diente de ajo

Jugo de ½ limón

½ cdta de comino, pimentón, sal y pimienta

Aceite de oliva

Masa casera de fajitas

250 g de harina 000

Una cda de aceite

½ cdta de sal

130 cc de agua tibia aproximadamente

Para el Guacamole:

Una palta madura

150 g de queso crema

Jugo de un limón

Sal, a gusto

Cilantro

Ciboulette

Un tomate en cubitos

Para el pico de gallo:

Un tomate

Una cebolla morada

Un puñado de cilantro

Jugo de un limón

Sal, a gusto

Aceite, c/n

Crema ácida:

250 g de crema de leche

Jugo de un limón

Una pizca de sal

Una cda de queso crema

Fajitas, una comida práctica y rendidora. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Amasar hasta lograr una masa suave. Dejar reposar 30 minutos, tapada. Dividir en bolitas, estirar finitas y cocinar en sartén seca durante 30 segundos por lado. Saltear pollo y carne con cebolla, morrón y ajo. Condimentar y terminar con limón. Servir con las tortillas y las salsas. Armar a gusto y presentar junto a las salsas.

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