Las fajitas son una opción práctica y rendidora para resolver una comida en poco tiempo. La combinación de pollo, carne y verduras salteadas permite lograr un relleno sabroso que se arma en minutos y se adapta fácilmente a lo que haya en casa.
Además, sumar tortillas caseras y tres salsas simples como guacamole, pico de gallo y crema ácida transforma el plato en una propuesta más completa y fresca. Es ideal para compartir en familia o con amigos, ya que cada persona puede armar su fajita a gusto con los ingredientes que prefiera.
Ingredientes para las fajitas (4 personas)
Para el relleno
- 200 g de pollo en tiras
- 200 g de carne (lomo o cuadrada) en tiras
- Una cebolla
- Un morrón rojo
- Un pimiento verde
- Un diente de ajo
- Jugo de ½ limón
- ½ cdta de comino, pimentón, sal y pimienta
- Aceite de oliva
- Masa casera de fajitas
- 250 g de harina 000
- Una cda de aceite
- ½ cdta de sal
- 130 cc de agua tibia aproximadamente
Para el Guacamole:
- Una palta madura
- 150 g de queso crema
- Jugo de un limón
- Sal, a gusto
- Cilantro
- Ciboulette
- Un tomate en cubitos
Para el pico de gallo:
- Un tomate
- Una cebolla morada
- Un puñado de cilantro
- Jugo de un limón
- Sal, a gusto
- Aceite, c/n
Crema ácida:
- 250 g de crema de leche
- Jugo de un limón
- Una pizca de sal
- Una cda de queso crema
Procedimiento
- Amasar hasta lograr una masa suave.
- Dejar reposar 30 minutos, tapada.
- Dividir en bolitas, estirar finitas y cocinar en sartén seca durante 30 segundos por lado.
- Saltear pollo y carne con cebolla, morrón y ajo.
- Condimentar y terminar con limón.
- Servir con las tortillas y las salsas.
- Armar a gusto y presentar junto a las salsas.
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