El picante y la frescura se combinan en un plato que es puro espectáculo visual y gustativo: las fajitas mexicanas. Esta receta propone preparar tortillas caseras y un relleno bien sabroso con nalga en tiras, cebolla, pimientos rojo y verde, panceta, ajo, lima y un toque de salsa inglesa.

El proceso es rápido y directo: salteás la carne y las verduras, armás y servís, para lograr un mix crocante, ácido y contundente. Ideal para juntadas con amigos, estas fajitas no requieren pasos complicados. En pocos minutos tenés todo listo para disfrutar.

Ingredientes para fajitas mexicanas

Para las tortillas

500 g de harina de trigo.

150 g de grasa vegetal.

250 cc de agua.

10 g de sal.

20 g de polvo para hornear.

Para el relleno

500 g de nalga.

Una cebolla.

Un pimiento colorado.

Un chile fresco.

Un pimiento verde.

2 dientes de ajo.

100 g de panceta.

2 limas.

Una cda de salsa inglesa.

Una cdta de extracto de carne.

Sal y pimienta, a gusto.

Fajitas mexicanas. Foto: Cucinare.TV.

Procedimiento

Para las tortillas de trigo

Mezclar y amasar los ingredientes en un bowl agregando de a poco el agua hasta lograr una masa de textura suave. Hacer bolitas de 30 g y estirar en forma de “tortilla” en una maquina tortilladora o a mano, con un espesor de 2 mm y de 15 a 20 cm de diámetro. Cocinar en “comal” o sartén a fuego alto, ir dando vuelta conforme sea necesario. Una vez cocidas, mantener envueltas dentro de un paño para evitar que se enfríen y se tornen duras ya que deben consumirse calientes.

Para el relleno

Cortar la nalga en finas tiras. La cebolla en tiras finas. Los pimientos en juliana. Ajo picado. Cortar panceta en tiras. En una sartén caliente, saltear la carne sin cocinar demasiado, retirar y reservar. En la misma sartén, saltear a fuego medio la panceta y retirar el excedente de grasa, agregar la cebolla, los pimientos y por último el ajo. Agregar la carne al salteado anterior y sazonar con el jugo de lima y gotas de las salsas. Rectificar con sal y pimienta. Colocar el relleno dentro de las tortillas calientes y servir.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/