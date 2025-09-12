El picante y la frescura se combinan en un plato que es puro espectáculo visual y gustativo: las fajitas mexicanas. Esta receta propone preparar tortillas caseras y un relleno bien sabroso con nalga en tiras, cebolla, pimientos rojo y verde, panceta, ajo, lima y un toque de salsa inglesa.
El proceso es rápido y directo: salteás la carne y las verduras, armás y servís, para lograr un mix crocante, ácido y contundente. Ideal para juntadas con amigos, estas fajitas no requieren pasos complicados. En pocos minutos tenés todo listo para disfrutar.
Ingredientes para fajitas mexicanas
Para las tortillas
- 500 g de harina de trigo.
- 150 g de grasa vegetal.
- 250 cc de agua.
- 10 g de sal.
- 20 g de polvo para hornear.
Para el relleno
- 500 g de nalga.
- Una cebolla.
- Un pimiento colorado.
- Un chile fresco.
- Un pimiento verde.
- 2 dientes de ajo.
- 100 g de panceta.
- 2 limas.
- Una cda de salsa inglesa.
- Una cdta de extracto de carne.
- Sal y pimienta, a gusto.
Procedimiento
Para las tortillas de trigo
- Mezclar y amasar los ingredientes en un bowl agregando de a poco el agua hasta lograr una masa de textura suave.
- Hacer bolitas de 30 g y estirar en forma de “tortilla” en una maquina tortilladora o a mano, con un espesor de 2 mm y de 15 a 20 cm de diámetro.
- Cocinar en “comal” o sartén a fuego alto, ir dando vuelta conforme sea necesario.
- Una vez cocidas, mantener envueltas dentro de un paño para evitar que se enfríen y se tornen duras ya que deben consumirse calientes.
Para el relleno
- Cortar la nalga en finas tiras. La cebolla en tiras finas. Los pimientos en juliana. Ajo picado.
- Cortar panceta en tiras.
- En una sartén caliente, saltear la carne sin cocinar demasiado, retirar y reservar.
- En la misma sartén, saltear a fuego medio la panceta y retirar el excedente de grasa, agregar la cebolla, los pimientos y por último el ajo.
- Agregar la carne al salteado anterior y sazonar con el jugo de lima y gotas de las salsas. Rectificar con sal y pimienta.
- Colocar el relleno dentro de las tortillas calientes y servir.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/