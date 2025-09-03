El peceto es un corte que se transforma en protagonista del plato. Esta versión a la cacerola logra un resultado rendidor y sabroso: comenzás sellando la carne, luego incorporás verduras, vino o caldo, y dejás que todo cocine hasta que la carne quede tierna y se deshaga al cortarla.

Son pasos simples, pero el sabor del jugo concentrado y la textura suave permiten duplicar el rendimiento de un mismo corte. Perfecto para una comida familiar sin gastar de más, este peceto es ideal para acompañar con un exquisito puré de papa.

Ingredientes para peceto a la cacerola

Un k de peceto.

Mostaza.

Queso semiduro rallado.

Una taza de cebolla de verdeo.

200 g de panceta cortada en fetas.

Una zanahoria cortada en cubos.

2 ramas de apio cortadas en cubos.

Ajo picado, conservado en aceite.

Una ramita de romero.

Un l de caldo de vegetales.

Aceite de oliva.

Pimienta blanca.

Sal entrefina.

Para la guarnición

Una cda de manteca.

3 papas peladas, hervidas y cortadas en trozos.

Una taza de arvejas frescas.

Pimienta blanca.

La receta para preparar un delicioso peceto a la cacerola. Cucinare.TV

Procedimiento

Abrir el peceto en forma de libro con ayuda de un cuchillo. Realizar cruces (no muy profundas) sobre la superficie. Salpimentar. Pincelar con mostaza y rellenar con la cebolla de verdeo, las fetas de panceta y el queso rallado. Enrollar en espiral y bridar (atar con hilo con doble nudo). En una cacerola caliente, verter un poco de aceite de oliva. Salpimentar. Comenzar a sellar el peceto. Dar vuelta el peceto y agregar la zanahoria, el apio, el ajo picado y la ramita de romero. Terminar el sellado y verter el caldo de vegetales. Mezclar, tapar y terminar la cocción. Para la guarnición, en una sartén caliente, agregar la manteca. Incorporar las papas y dorarlas ligeramente. Condimentar con pimienta blanca y por último agregar las arvejas. Retirar los hilos del peceto y cortar en rodajas. En una fuente, colocar la guarnición y las rodajas de peceto sobre ella. Servir.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/